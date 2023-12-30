Вяльбе о зарплате: «Мальчики должны быть умными, а девочки – удачно выйти замуж. Благодарю Бога, что у меня прекрасный муж, который содержит меня»

Елена Вяльбе рассказала об отношениях в сборной.

— А какая зарплата у президента федерации?

— У меня? 100 тысяч в Федерации, но я еще в ЦСП получаю как главный тренер.

— Не густо…

— Мальчики должны быть умными, а девочки должны удачно выйти замуж. Я благодарю Бога, что у меня прекрасный муж, который содержит меня и мою семью.

— У вас, кстати, в команде опять были свадьбы, были новорожденные. Рассказывайте. А вы их сватаете, кстати?

— Нет, ну, что вы. Только вот, знаете, как бывает. Едем сейчас в Кирово-Чепецке с Юрием Викторовичем Бородавко, и бегут двое – спортсмен со спортсменкой. И уже понятно – это уже будущее какое-то у них наклевывается.

— А они куда бегут?

— Кросс бежали. Нет, никого мы не сватаем, они сами находят друг друга. А где еще искать-то? Все время же вместе. Мы в этом году с Сашей Легковым стали крестными родителями у Макара Сорина. Макар – это сын Татьяны и Егора Сориных.

— Разводов у нас нет, или мы не слышим о них?

— Например, у был муж до . Ну, такая была у нее минутная слабость, нашла себе дурачка, но очень недолго пожила… Но на самом деле в команде нет. У них двое деток, да.

— А они ходят к вам, может быть, плачутся в платочек, вы делитесь какими-то мудростями своими?

— Иногда и делятся, а я им говорю – ой, да чего, это проблема, что ли, муж загулял? Покажите мне такого, который не гулял! Мудрость должна быть сделать вид, что ты этого не видишь. На самом деле, нет, я думаю, что даже не то, что ходят, а периодически я сама, когда я вижу какие-то переживания или еще что-то, или когда у меня душа болит и я понимаю, что это не пара – да, разговариваю. А как же! Я же как мать им.

Дни рождения отмечаем вместе, свадьбы. Кто-то не живет в этой стране, учились дети, уехали, только поэтому какие-то сообщения пишем, поздравляем с праздниками и т.д. У меня есть крестники в Мурманске, в Магадане… страна большая.

И с Сашей Легковым мы два раза вместе крестные родители. Так что все породнились теперь. Но у нас не кумовство. Кумовство – это как бы плохо. А у нас кумовья, мы же становимся как родственники. Правда, там про куму тоже не очень хорошие вещи говорят…

— Это как?

— Ну, как говорят? Плоха та кума, которая под кумом не была. Но мы не будем про это…

— Вы много знаете поговорок такого типа?

— Нет, немного, наверное. Но так в народе говорят, – сказала президент Федерации лыжных гонок России.