Вяльбе о зарплате: «Мальчики должны быть умными, а девочки – удачно выйти замуж. Благодарю Бога, что у меня прекрасный муж, который содержит меня»

Теги сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) Александр Легков Елена Вяльбе Егор Сорин Татьяна Сорина (Алешина) Лыжи

Елена Вяльбе рассказала об отношениях в сборной.

— А какая зарплата у президента федерации?

— У меня? 100 тысяч в Федерации, но я еще в ЦСП получаю как главный тренер.

— Не густо…

— Мальчики должны быть умными, а девочки должны удачно выйти замуж. Я благодарю Бога, что у меня прекрасный муж, который содержит меня и мою семью.

— У вас, кстати, в команде опять были свадьбы, были новорожденные. Рассказывайте. А вы их сватаете, кстати?

— Нет, ну, что вы. Только вот, знаете, как бывает. Едем сейчас в Кирово-Чепецке с Юрием Викторовичем Бородавко, и бегут двое – спортсмен со спортсменкой. И уже понятно – это уже будущее какое-то у них наклевывается. 

— А они куда бегут?

— Кросс бежали. Нет, никого мы не сватаем, они сами находят друг друга. А где еще искать-то? Все время же вместе. Мы в этом году с Сашей Легковым стали крестными родителями у Макара Сорина. Макар – это сын Татьяны и Егора Сориных.

— Разводов у нас нет, или мы не слышим о них?

— Например, у Татьяны Сориной был муж до Егора. Ну, такая была у нее минутная слабость, нашла себе дурачка, но очень недолго пожила… Но на самом деле в команде нет. У них двое деток, да.

— А они ходят к вам, может быть, плачутся в платочек, вы делитесь какими-то мудростями своими?

— Иногда и делятся, а я им говорю – ой, да чего, это проблема, что ли, муж загулял? Покажите мне такого, который не гулял! Мудрость должна быть сделать вид, что ты этого не видишь. На самом деле, нет, я думаю, что даже не то, что ходят, а периодически я сама, когда я вижу какие-то переживания или еще что-то, или когда у меня душа болит и я понимаю, что это не пара – да, разговариваю. А как же! Я же как мать им.

Дни рождения отмечаем вместе, свадьбы. Кто-то не живет в этой стране, учились дети, уехали, только поэтому какие-то сообщения пишем, поздравляем с праздниками и т.д. У меня есть крестники в Мурманске, в Магадане… страна большая.

И с Сашей Легковым мы два раза вместе крестные родители. Так что все породнились теперь. Но у нас не кумовство. Кумовство – это как бы плохо. А у нас кумовья, мы же становимся как родственники. Правда, там про куму тоже не очень хорошие вещи говорят…

— Это как?

— Ну, как говорят? Плоха та кума, которая под кумом не была. Но мы не будем про это…

— Вы много знаете поговорок такого типа?

— Нет, немного, наверное. Но так в народе говорят, – сказала президент Федерации лыжных гонок России.

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16 комментариев
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Вяльбе живет по домострою?
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Патриоту Вяльбе не хватает 100 тыщ и еще сколько то от тренерства? А что случилось? Как так вышло?
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Ум и деньги- это не всегда может совмещаться в одном человеке. Я вот тупой и нищий- это гораздо чаще встречается
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Мальчики должны быть умными, а девочкам можно просто удачно выйти замуж. Я вот вышла замуж, зачем мне мозги?
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Никого не тренирует, но деньги из ЦСП получает. Неплохо Елена Валерьевна устроилась.
+4
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Боже, какая дремучесть...
+2
0
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Ответ Gondeira
Для управленца такого уровня - копейки. Думаю норвеги готовы Вяльбе платить и больше раз в 50-100, если бы она у них работала.
Вопрос не в копейках. Вопрос в том, что 100 тыщ норвеж. крон=800 тыщ рублей, а не наоборот.
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Хорошая поговорка про кума🤣!
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"На самом деле, нет, я думаю, что даже не то, что налево ходят, а периодически я сама" - этого достаточно, могла дальше не продолжать)
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Ответ Dmitry Makhov
А патриот должен на МРОТ жить что ль обязательно?) Где логическая взаимосвязь вообще?
А у нас МРОТ 100 тысяч? И где я это предложил патриоту?
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Ответ Dmitry Makhov
А патриот должен на МРОТ жить что ль обязательно?) Где логическая взаимосвязь вообще?
средний класс - 17. Вот и хватит.
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Ответ seppblatter@mail.ru
А у нас МРОТ 100 тысяч? И где я это предложил патриоту?
Нет, просто в чем претензия то непонятно?) Зарплата обычная, она на неё не жалуется
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