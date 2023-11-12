Легков об отстранении России: «Вяльбе правильно делает, заявляет свою позицию — почему мы должны клянчить? Все равно это ничего не изменит»

Теги сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) Александр Легков FIS Елена Вяльбе Лыжи

Александр Легков поделился мнением об отстранении российских лыжников.

Елена Вяльбе выдвигает свои условия, говорит, что в нейтральном статусе россияне не поедут, только с флагом. Это более жесткая позиция, чем у большинства других федераций.

— Правильно, она защищает своих спортсменов, я ее поддерживаю. Не раз говорил, что история с нейтральным статусом после Сочи и сейчас — абсолютно разные, поэтому она так и высказывается. Мы же все видим, что происходит с другими странами — сейчас не только с нашим участием военные действия происходят, но почему-то в других случаях никто не говорит об отстранениях.

Все наглядно, как бы там ни высказывались, не крутили и виляли хвостом. И здравые люди понимают, что отношение к России предвзятое. FIS следует указаниям — уж не знаю, МОК, еще кого-то, американцев со спонсорами, норвежцев, скандинавов. Это очевидно.

Поэтому правильно она делает, заявляет свою позицию — почему мы должны клянчить? Все равно это ничего не изменит. Мы готовы приезжать, выступать, ни от чего не отказываемся. Не хотите — будем свои соревнования развивать, у нас сильных спортсменов тоже много.

Но спортсменам придется потерпеть, да. Сейчас жизнь такая, что ко всему привыкаешь. Новое быстро становится нормой. Будем пока соревноваться здесь. Не думаю, что когда они нас вернут с флагом и гимном, то кто-то из наших откажется ехать, – сказал олимпийский чемпион по лыжным гонкам.

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2 комментария

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Savarona25
"сейчас не только с нашим участием военные действия происходят". Интересно было бы ясно услышать с кем он сравнивает РФ в этих других действиях и кого в итоге не отстраняют.
+7
0
+7
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Любезный Коссутий
чего она там заявляет, лол... как будто Вяльбе что-то решает, собственно как и другие чинуши. будет повеление сверху - моментально поедут на любых условиях.
+6
-1
+5
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