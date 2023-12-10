Мужской слалом на этапе Кубка мира в Валь-д’Изере и женский супергигант в Санкт-Морице отменены из-за плохих погодных условий

Мужской слалом на этапе Кубка мира по горным лыжам в Валь-д’Изере отменен.

Об этом сообщает Международная федерация лыжных видов спорта (FIS).

«В связи с текущим состоянием трассы после дождя и снегопада, которые прошли вчера ночью, для обеспечения безопасности спортсменов сегодняшний мужской слалом был отменен», – сообщили в .

Также было решено отменить женский супергигант на этапе Кубка мира в Санкт-Морице.

«Из-за резких изменений условий на трассе жюри решило отменить сегодняшний супергигант, чтобы обеспечить безопасность спортсменов», – говорится в сообщении международной федерации.