Мужской слалом на этапе Кубка мира в Валь-д’Изере и женский супергигант в Санкт-Морице отменены из-за плохих погодных условий

Теги Кубок мира горные лыжи FIS слалом Лыжи

Мужской слалом на этапе Кубка мира по горным лыжам в Валь-д’Изере отменен.

Об этом сообщает Международная федерация лыжных видов спорта (FIS).

«В связи с текущим состоянием трассы после дождя и снегопада, которые прошли вчера ночью, для обеспечения безопасности спортсменов сегодняшний мужской слалом был отменен», – сообщили в FIS.

Также было решено отменить женский супергигант на этапе Кубка мира в Санкт-Морице.

«Из-за резких изменений условий на трассе жюри решило отменить сегодняшний супергигант, чтобы обеспечить безопасность спортсменов», – говорится в сообщении международной федерации.

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