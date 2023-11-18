Горные лыжи. Кубок мира. Феллер победил в слаломе, Шварц – 2-й, Матт – 3-й
Австрийский горнолыжник Мануэль Феллер выиграл слалом на этапе Кубка мира в Гургле.
Горные лыжи
Кубок мира
Гургль, Австрия
Мужчины
Слалом
1. Мануэль Феллер (Австрия) – 1.47,23
2. Марко Шварц (Австрия) – 0,23
3. Михаэль Матт (Австрия) – 1,05
4. Дэйв Райдинг (Великобритания) – 1,06
5. Даниэль Юле (Швейцария) – 1,08
6. Тимон Хауган (Норвегия) – 1,15
7. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) – 1,20
8. Фабио Гштрайн (Австрия) – 1,33
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