Горные лыжи. Кубок мира. Феллер победил в слаломе, Шварц – 2-й, Матт – 3-й

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Австрийский горнолыжник Мануэль Феллер выиграл слалом на этапе Кубка мира в Гургле.

Горные лыжи

Кубок мира

Гургль, Австрия

Мужчины

Слалом

1. Мануэль Феллер (Австрия) – 1.47,23

2. Марко Шварц (Австрия) – 0,23

3. Михаэль Матт (Австрия) – 1,05

4. Дэйв Райдинг (Великобритания) – 1,06

5. Даниэль Юле (Швейцария) – 1,08

6. Тимон Хауган (Норвегия) – 1,15

7. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) – 1,20

8. Фабио Гштрайн (Австрия) – 1,33

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