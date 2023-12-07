Вероника Степанова: «Мне абсолютно все равно, вызываю ли я любовь или раздражение. Пока я буду достойно бегать на лыжах – фамилию не забудете»

Вероника Степанова рассказала о своей реакции на отношение общественности к ней.

«В прошлые выходные случилось два приятных и важных для меня события. Во-первых, я получила явную и опасную соперницу в борьбе за наш лыжный Олимп. Или Эльбрус, что более отражает текущий момент. Любите и жалуйте двукратную победительницу спринтов на Кубке России, девушку многих талантов и мою соседку по комнате – Анастасию Фалееву.

Меня судьба наделила лишь лучшей в мире скромностью, а вот у Анастасии есть все, чтобы завоевать глубокую любовь лыжных болельщиков всерьез и надолго. Если я ей позволю себя опережать, разумеется.

Серьезно, это прекрасно. Каждый должен иметь спортивного кумира, и этот кумир должен быть ярким, как попугай Ара, и разговорчивым, как сойка.

Позвольте официально заявить: мне абсолютно все равно, вызываю ли я любовь или раздражение. Всем понравиться нельзя, и мир – это такое странное место, где слишком мало счастливых людей. Это кстати, не моя мысль, это я Екатерину Великую цитирую. Значит, уже в XVIII веке многим совершенно необходимо было куда-то свою желчь излить.

От себя добавлю: главное, фамилию не путайте. Пока я буду достойно бегать на лыжах – не забудете. Я в этом твердо уверена.

Знаете, почему (и это моя вторая хорошая новость недели)? Потому, что одна очень информированная пташка – да что там, настоящий орел! – нашептала мне, что наши гонки из Тюмени отлично смотрели телезрители «Матч ТВ». Цифры я приводить не уполномочена, но они меня очень обрадовали.

Я бегу во многом ради этих цифр. Потому что только количество зрителей у экрана определяет, нужный это народу, обществу продукт или нет. Если бег в мешках лучше смотрят – значит, это крутой спорт. Но пока смотрят лучше нас и биатлонистов», – написала олимпийская чемпионка в лыжной эстафете Вероника Степанова в колонке на «Матч ТВ».