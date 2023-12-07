Вероника Степанова: «Мне абсолютно все равно, вызываю ли я любовь или раздражение. Пока я буду достойно бегать на лыжах – фамилию не забудете»

Теги телевидение лыжные гонки Кубок России Матч ТВ Анастасия Фалеева Вероника Степанова Лыжи

Вероника Степанова рассказала о своей реакции на отношение общественности к ней.

«В прошлые выходные случилось два приятных и важных для меня события. Во-первых, я получила явную и опасную соперницу в борьбе за наш лыжный Олимп. Или Эльбрус, что более отражает текущий момент. Любите и жалуйте двукратную победительницу спринтов на Кубке России, девушку многих талантов и мою соседку по комнате – Анастасию Фалееву.

Меня судьба наделила лишь лучшей в мире скромностью, а вот у Анастасии есть все, чтобы завоевать глубокую любовь лыжных болельщиков всерьез и надолго. Если я ей позволю себя опережать, разумеется.

Серьезно, это прекрасно. Каждый должен иметь спортивного кумира, и этот кумир должен быть ярким, как попугай Ара, и разговорчивым, как сойка.

Позвольте официально заявить: мне абсолютно все равно, вызываю ли я любовь или раздражение. Всем понравиться нельзя, и мир – это такое странное место, где слишком мало счастливых людей. Это кстати, не моя мысль, это я Екатерину Великую цитирую. Значит, уже в XVIII веке многим совершенно необходимо было куда-то свою желчь излить.

От себя добавлю: главное, фамилию не путайте. Пока я буду достойно бегать на лыжах – не забудете. Я в этом твердо уверена.

Знаете, почему (и это моя вторая хорошая новость недели)? Потому, что одна очень информированная пташка – да что там, настоящий орел! – нашептала мне, что наши гонки из Тюмени отлично смотрели телезрители «Матч ТВ». Цифры я приводить не уполномочена, но они меня очень обрадовали.

Я бегу во многом ради этих цифр. Потому что только количество зрителей у экрана определяет, нужный это народу, обществу продукт или нет. Если бег в мешках лучше смотрят – значит, это крутой спорт. Но пока смотрят лучше нас и биатлонистов», – написала олимпийская чемпионка в лыжной эстафете Вероника Степанова в колонке на «Матч ТВ».

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25 комментариев
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Да тут и без бега на лыжах фамилию запомнишь...
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отвращение ты вызываешь 🤮
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Анастасия Фалеева надо признать большая молодец!
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Главное, войти в историю, и не важно с какой стороны©
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Ответ закрыт по беспределу
В своей специфической манере... Но в целом неплохо сказано. И да, Фалееву по делу отметила.
для нее пишет другой человек!
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Хорошая фамилия. Прославляй!
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Самомнение у девочки достойно депутутки)
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тебя тут забудешь, каждый день какую то дичь несешь, не даешь о себе забыть,,,,ЗАДОЛБАЛА!!!!
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Если ты по-настоящему большой спортсмен тебе и рта раскрывать не надо, твои выступления и результаты скажут все за тебя. Вся эта степановская трескотня по любому поводу ничего кроме раздражения не может вызывать. И понятно где бы было ее истинное спортивное место при отсутствии ограничений.
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Ответ Savarona25
Если ты по-настоящему большой спортсмен тебе и рта раскрывать не надо, твои выступления и результаты скажут все за тебя. Вся эта степановская трескотня по любому поводу ничего кроме раздражения не может вызывать. И понятно где бы было ее истинное спортивное место при отсутствии ограничений.
"Если ты по-настоящему большой спортсмен тебе и рта раскрывать не надо, твои выступления и результаты скажут все за тебя."
------
Справедливо.
А в чëм проблема параллельно заработать ещë и на "трескотне"? Есть у девахи такая возможность - пущай себе резвится.
На лыжне тоже вполне себе успевает.
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Ответ Qqqubik
Ты хоть знаешь значение слова "либерал", иксперд? Или тебе соловьев мир объясняет?
да ты его фанат как я понял. Сразу приплёл). Ну расскажи , что он там вещает?)
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Ответ Роман Соболев
на камеру возможно, колонку для матч ТВ пишет для нее другой человек)
этот как всегда со свечкой стоит😂😂😂
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Ответ Роман Соболев
для нее пишет другой человек!
Не важно.
На камеру она примерно так же разговаривает.
Имею в виду эдакую эпатажность, трэшток, привычку превозносить себя и т.п.
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А Степанова кто сама, попугай Ара или разговорчивая сойка? 😊😊😊
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Всем понравиться нельзя
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Какая удобная формула, когда не хочется анализировать собственное поведение
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Ответ закрыт по беспределу
Не важно. На камеру она примерно так же разговаривает. Имею в виду эдакую эпатажность, трэшток, привычку превозносить себя и т.п.
на камеру возможно, колонку для матч ТВ пишет для нее другой человек)
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Ответ Роман Соболев
на камеру возможно, колонку для матч ТВ пишет для нее другой человек)
Ну я-то говорил именно о манере разговора, а не о познаниях про Екатерину Великую.
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Я три дня гналась за вами, чтобы сказать, как вы мне безразличны.
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Ответ Qqqubik
Самомнение у девочки достойно депутутки)
её будущее предрешено 😄
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В своей специфической манере... Но в целом неплохо сказано. И да, Фалееву по делу отметила.
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Ответ закрыт по беспределу
"Если ты по-настоящему большой спортсмен тебе и рта раскрывать не надо, твои выступления и результаты скажут все за тебя." ------ Справедливо. А в чëм проблема параллельно заработать ещë и на "трескотне"? Есть у девахи такая возможность - пущай себе резвится. На лыжне тоже вполне себе успевает.
для этих как "серпом по...", что Степанова И "большой спортсмен" и "королева трескотни"😂
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