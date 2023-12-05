Анастасия Кулешова: «Крамер был для меня гораздо больше, чем только тренером. Потрясающий человек, который меняет всех, кто с ним общается»

Лыжница Кулешова рассказала, что Крамер был для нее больше, чем тренером.

Сейчас Анастасия Кулешова тренируется под руководством своего брата Петра Седова.

– В вашей группе помимо тебя еще несколько лыжников. Это мешает или помогает?

– Я привыкла работать в группе, даже когда тренировалась у папы, у нас всегда была большая команда. И папа меня никогда не выделял среди всех. Было даже обидно, я не понимала, почему так: например, почему он именно на меня ругается, я же его дочка!

Сейчас у собралась молодежная команда парней. Мне нравится, есть за кем тянуться в тренировках. Субординацию мы соблюдаем, при всех стараюсь называть брата по имени-отчеству. Но иногда вырывается, потому что нет такой привычки: папу я всегда называла папой, потом у меня был Маркус – тоже все звали его просто по имени.

– С Крамером поддерживаешь отношения?

– В соцсетях он мне часто пишет, комментирует фотки, особенно лыжные. Я скучаю. был для меня гораздо больше, чем только тренером. С его появлением я на многие вещи стала смотреть иначе. Сложно даже объяснить, но у него совершенно другой взгляд на спорт и на жизнь в целом.

Он необыкновенно позитивный, когда с ним общаешься – невозможно не улыбаться. Потрясающий человек, который меняет всех людей, кто с ним общается, – сказала Кулешова.

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