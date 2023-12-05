Анастасия Кулешова: «Крамер был для меня гораздо больше, чем только тренером. Потрясающий человек, который меняет всех, кто с ним общается»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Петр Седов Анастасия Кулешова (Седова) Маркус Крамер Лыжи

Лыжница Кулешова рассказала, что Крамер был для нее больше, чем тренером.

Сейчас Анастасия Кулешова тренируется под руководством своего брата Петра Седова.

– В вашей группе помимо тебя еще несколько лыжников. Это мешает или помогает?

– Я привыкла работать в группе, даже когда тренировалась у папы, у нас всегда была большая команда. И папа меня никогда не выделял среди всех. Было даже обидно, я не понимала, почему так: например, почему он именно на меня ругается, я же его дочка!

Сейчас у Пети собралась молодежная команда парней. Мне нравится, есть за кем тянуться в тренировках. Субординацию мы соблюдаем, при всех стараюсь называть брата по имени-отчеству. Но иногда вырывается, потому что нет такой привычки: папу я всегда называла папой, потом у меня был Маркус – тоже все звали его просто по имени.

– С Крамером поддерживаешь отношения?

– В соцсетях он мне часто пишет, комментирует фотки, особенно лыжные. Я скучаю. Маркус был для меня гораздо больше, чем только тренером. С его появлением я на многие вещи стала смотреть иначе. Сложно даже объяснить, но у него совершенно другой взгляд на спорт и на жизнь в целом.

Он необыкновенно позитивный, когда с ним общаешься – невозможно не улыбаться. Потрясающий человек, который меняет всех людей, кто с ним общается, – сказала Кулешова.

«Вяльбе говорила, что я делаю роковую ошибку и пожалею». Наша лыжница отказалась от Олимпиады – чтобы быть с ребенком

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вот хоть бы кто-нибудь написал: он поставил мне технику..., научил проходить спуски-повороты..., прокачал финишный спурт... "Меняет всех с кем общается, изменил взгляд на спорт"- это и есть европейский подход? теперь понятно почему за всю Европу одна Норвегия отдувается, кстати без Маркуса с его подходами
+1
0
+1
Ответ Lenhen
Вот хоть бы кто-нибудь написал: он поставил мне технику..., научил проходить спуски-повороты..., прокачал финишный спурт... "Меняет всех с кем общается, изменил взгляд на спорт"- это и есть европейский подход? теперь понятно почему за всю Европу одна Норвегия отдувается, кстати без Маркуса с его подходами
Ставят технику, осваивают горнолыжные приемы и спурт на фоне усталости - в детском возрасте, в ДЮСШ, потом поздно, можно только слегка скорректировать.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий