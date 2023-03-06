Анастасия Кулешова: «Если судить по результатам, решение тренироваться с братом было верным. Он меня очень хорошо знает»

рассказала о тренировках под руководством брата.

— Ты тренируешься под руководством своего брата . По имени и отчеству его называешь теперь?

— Когда как! Когда в команде находимся, то конечно. Так называемого панибратства нет. Все же у него в группе не только я, но и более молодые лыжники, юниоры. Поэтому нужно разграничивать личное общение и рабочее.

— Оглядываясь назад, решение перейти к нему в группу было правильным?

— Если судить сейчас по результатам тем же, то да, оно было наиболее верным. Он меня очень хорошо знает.

При этом я в курсе, что Петр советовался с нашим отцом (Николай Седов), так как папа тоже очень грамотный специалист, является тренером-профессионалом. Поэтому он давал Петру какие-то советы по поводу меня, естественно. Так что этот переход был лучшим вариантом.

— Петр — строгий тренер?

— Строгий. И сейчас я все больше и чаще замечаю, что он начинает походить на отца.

— Ты ранее работала с . Не скучаешь по нему?

— Конечно, скучаю. Я очень благодарна этому человеку, как тренеру в том числе. Он дал мне намного больше, чем думает. Маркус дал самое главное: понимание себя, окружающего мира, показал другой взгляд на жизнь, в чем я ему благодарна. Считаю, ни один специалист из России не дал бы нам того понимания. Он показал немного другую сторону медали в наших тренировках. Продемонстрировал, как тренируются европейские спортсмены, а мы это сейчас вкупе применяем, наверное.

— Поддерживаешь ли ты контакт с ним, как это делают те же и ?

— У нас с ним остались очень теплые отношения, именно как у людей. Хорошие межчеловеческие отношения. Всегда, когда Юля разговаривает с ним по телефону, тоже присоединяюсь к разговору, – сказала Кулешова.