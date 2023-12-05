Кулешова о победе россиянок в олимпийской эстафете: «Сразу после финиша отправила Вяльбе сообщение с поздравлениями. А она ответила: «Ты же понимаешь, что это могла быть твоя медаль»

Лыжница Кулешова рассказала, жалеет ли о том, что не выступила на Олимпиаде-2022.

– Пекинскую Олимпиаду ты смотрела по телевизору, хотя Вяльбе звала тебя в команду. Ее цитата про тебя: «Сожалею, что она допустила ошибку и пыталась уйти. Думаю, она сама это понимает». Действительно жалеешь?

– Елену Валерьевну я очень уважаю и стараюсь к ней прислушиваться. Мы действительно до Олимпиады в Пекине много общались. Весной на чемпионате России она сказала, что берет меня в группу Юрия Викторовича Бородавко. Я сначала согласилась, но через какое-то время позвонила ей: «Елена Валерьевна, не могу, простите».

Она ответила: « , давай ты успокоишься и через пару дней позвонишь мне еще раз». Я очень много думала эти дни, но другого варианта не видела. Когда я перезвонила и сказала, что не поменяла мнения, Елена Валерьевна, мне кажется, была ошарашена.

Она говорила, что есть место в олимпийской эстафете, что у нас собирается очень сильная команда, что я делаю роковую ошибку для карьеры и 100% об этом пожалею. «Настя, ты потом вернешься и будешь мне плакаться», – ее слова.

В одном она была права: да, я вернулась и снова бегаю! Но в остальном, оглядываясь назад, я ни о чем не жалею. Олимпиада – все-таки второстепенная штука по сравнению с благополучием людей, с которыми ты вместе идешь по жизни. Игры, медали еще будут. Ну и даже если не будут, все равно – ну как я могла пропустить первый год жизни своего ребенка? Вот за это я бы точно себя потом корила.

– Олимпийскую эстафету в Пекине смотрела?

– Конечно. Помню, что сразу после финиша отправила Елене Валерьевне сообщение с поздравлениями. А она ответила: «Ты же понимаешь, что это могла быть твоя медаль».

– Твой ответ?

– Не факт, что если бы бежала я, у нас было бы золото. Поэтому пусть все остается как есть.

– Ты реально думаешь, что справилась бы с последним этапом хуже Вероники Степановой?

– Во-первых, еще неизвестно, вместо кого бы меня поставили. Во-вторых, вопрос, в каком я была бы состоянии, попала бы вообще в состав.... Ненавижу все эти разговоры с «если бы», какой в них смысл? Все, прошлого не изменить, я на Олимпиаду не поехала.

Смотреть эту гонку по телевизору, если честно, было тяжело. Но скорее потому, что там бежали близкие мне по духу люди, мои любимые девчонки.

С одной стороны, мне действительно хотелось быть там, рядом с ними. Но как только я начинала представлять, что нужно было сделать ради этого, понимала: нет, я не готова променять нынешнюю жизнь даже на золотую олимпийскую медаль, – сказала Анастасия Кулешова.

«Вяльбе говорила, что я делаю роковую ошибку и пожалею». Наша лыжница отказалась от Олимпиады – чтобы быть с ребенком