Степанова о Кубке России: «Лучше бы дистанции сделали подлиннее, а спринты покороче. Логики в 5-километровых гонках особенно не вижу»

Вероника Степанова высказалась о Кубке России по лыжным гонкам.

Третий этап будет перенесен из Чусового в Кирово-Чепецк, где затем пройдет и четвертый этап.

«Про следующие этапы Кубка России в Кирово-Чепецке: лучше бы они дистанции подлиннее сделали, а спринты покороче.

Логики в 5-километровых гонках в рамках Кубка особенно не вижу. Мне подарок? Да мне уже не надо», – написала лыжница в телеграм-канале.