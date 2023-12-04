Степанова о Кубке России: «Лучше бы дистанции сделали подлиннее, а спринты покороче. Логики в 5-километровых гонках особенно не вижу»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Вероника Степанова Лыжи

Вероника Степанова высказалась о Кубке России по лыжным гонкам.

Третий этап будет перенесен из Чусового в Кирово-Чепецк, где затем пройдет и четвертый этап. 

«Про следующие этапы Кубка России в Кирово-Чепецке: лучше бы они дистанции подлиннее сделали, а спринты покороче.

Логики в 5-километровых гонках в рамках Кубка особенно не вижу. Мне подарок? Да мне уже не надо», – написала лыжница в телеграм-канале. 

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