Марит Бьорген: «Когда всех лучших стран нет в гонке, то эстафета на Кубке мира ощущается как фильм категории Б»

Теги Кубок мира Марит Бьорген лыжные гонки FIS Лыжи

Марит Бьорген расстроена тем, что в эстафете на Кубке мира было мало команд.

На этапе Кубка мира в Йелливаре (Швеция) на старт мужской эстафеты вышли только 12 команд из 10 стран. В женской гонке – 9 команд из 8 стран.

«Важно сделать наш вид спорта интересным для всех. А когда всех лучших стран нет в гонке, то эстафета ощущается как фильм категории Б. И это очень грустно.

Возможно, FIS все же стоит что-то придумать с календарем, если он слишком загруженный – например, сделать перерыв между третьим и четвертым этапами Кубка мира», – сказала восьмикратная олимпийская чемпионка.

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1 комментарий
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Когда нет олимпийских чемпионов в обоих видах эстафет какая же это ещё категория, если не Г?
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