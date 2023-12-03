Марит Бьорген: «Когда всех лучших стран нет в гонке, то эстафета на Кубке мира ощущается как фильм категории Б»

Марит Бьорген расстроена тем, что в эстафете на Кубке мира было мало команд.

На этапе Кубка мира в Йелливаре (Швеция) на старт мужской эстафеты вышли только 12 команд из 10 стран. В женской гонке – 9 команд из 8 стран.

«Важно сделать наш вид спорта интересным для всех. А когда всех лучших стран нет в гонке, то эстафета ощущается как фильм категории Б. И это очень грустно.

Возможно, все же стоит что-то придумать с календарем, если он слишком загруженный – например, сделать перерыв между третьим и четвертым этапами Кубка мира», – сказала восьмикратная олимпийская чемпионка.