«Из-за холода все бегают с противоастматическими препаратами». Халварссон предложил повысить границу допустимой для гонок температуры до -15

Шведский лыжник предложил повысить границу допустимой для гонок температуры.

После масс-старта на этапе Кубка мира в финской Руке, проходившего при -17 градусах, заявил, что отморозил себе гениталии.

Швед предлагает повысить границу допустимой для гонок температуры до -15 (сейчас гонки не проводятся при температуре ниже -20). Он считает, что это изменение в правилах также поспособствует тому, что меньшее число лыжников будут испытывать проблемы с дыхательными путями.

«За прошедшие годы мы убедились, что у нас есть проблема с холодовой астмой. Все бегают с противоастматическими препаратами. Если немного повысить температурную границу, можно решить множество проблем», – сказал Халварссон.

Рейс-директор FIS по лыжным гонкам Михал Ламплот назвал предложение лыжника релевантным.

«Есть медицинское объяснение, почему предел составляет -20, но здесь возможна дискуссия», – отметил Ламплот.

«Я отморозил себе член, по-настоящему! Болело нереально». Лыжник Халварссон о холоде на Кубке мира в Финляндии