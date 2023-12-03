«Из-за холода все бегают с противоастматическими препаратами». Халварссон предложил повысить границу допустимой для гонок температуры до -15

Теги Кубок мира лыжные гонки FIS сборная Швеции Калле Халварссон Здоровье Михал Ламплот Лыжи

Шведский лыжник предложил повысить границу допустимой для гонок температуры.

После масс-старта на этапе Кубка мира в финской Руке, проходившего при -17 градусах, Калле Халварссон заявил, что отморозил себе гениталии.

Швед предлагает повысить границу допустимой для гонок температуры до -15 (сейчас гонки не проводятся при температуре ниже -20). Он считает, что это изменение в правилах также поспособствует тому, что меньшее число лыжников будут испытывать проблемы с дыхательными путями.

«За прошедшие годы мы убедились, что у нас есть проблема с холодовой астмой. Все бегают с противоастматическими препаратами. Если немного повысить температурную границу, можно решить множество проблем», – сказал Халварссон.

Рейс-директор FIS по лыжным гонкам Михал Ламплот назвал предложение лыжника релевантным.

«Есть медицинское объяснение, почему предел составляет -20, но здесь возможна дискуссия», – отметил Ламплот.

«Я отморозил себе член, по-настоящему! Болело нереально». Лыжник Халварссон о холоде на Кубке мира в Финляндии

17 комментариев
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Интересно, а противоастматические препараты предотвращают отморожение гениталий? Может их поэтому принимают?😂
+17
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+14
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Взял и раскрыл секрет Полишинеля)
+13
-3
+10
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И как в Сибири живем и бегаем при минус 20 и ниже?
+10
-2
+8
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Да пусть в + 10 бегают, бедняги.
+11
-4
+7
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да вы и в нормальных условиях с этими препаратами бегаете 🤣🤣🤣 вы без них никто
+7
-4
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-15 это почти всегда сухой воздух, минимум опасности для гонок в пределах часа. Хватит ныть
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Может, вы не тот вид спорта выбрали? Бегали бы в тепле в Бриллиантовой Лиге в Дохе и Монако
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Ответ OrganicChemist
Взял и раскрыл секрет Полишинеля)
А если внимательней прочитать:
За прошедшие годы мы убедились, что у нас есть проблема с ХОЛОДОВОЙ АСТМОЙ. Все бегают с противоастматическими препаратами.
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Ответ Galym1968
кенийские (и др. африканские) бегуны бегают по 10 000 км в 50-градусную жару - никто не жаловался из них и без всяких "противоастматических" аппаратов все выигрывают, а в жару дышать как бы в разы тяжелее чем в холод...)))
Ну Вы батенька загнули. Вы или 3 нуля уберите или "к".
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Исключительно из-за холода! Летом нету никакой астмы вообще.
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Признал, что все они допингисты!!!!
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Ответ Potapson
Интересно, а противоастматические препараты предотвращают отморожение гениталий? Может их поэтому принимают?😂
Пусть попробуют обмазать
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Ответ kost68
в ларек за добавкой вы бегаете?
Сочувствую недалеким жертвам ЕГЭ.
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Ответ Galym1968
кенийские (и др. африканские) бегуны бегают по 10 000 км в 50-градусную жару - никто не жаловался из них и без всяких "противоастматических" аппаратов все выигрывают, а в жару дышать как бы в разы тяжелее чем в холод...)))
ну всё-таки в 50 градусов я сомневаюсь, что кто-то бегает) но даже и в 40 проводить соревнования не безопасно, а здоровье спортсменов должно всегда быть в приоритете
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