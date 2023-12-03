Анастасия Кулешова: «Думала, как бы получше пройти последний отрезок дистанции, чтобы не бороться на финише. Но на финише всегда есть борьба»

Кулешова рассказала, чего не хватило для победы в масс-старте на Кубке России.

заняла третье место в классическом масс-старте на 20 км на этапе Кубка России в Тюмени.

– 20 километров – нестандартный формат. Это не марафон, но и не 10 километров. Как ощущения?

– Мы впервые бежали такую дистанцию. Было интересно прочувствовать – что это значит, какая тактика по ходу гонки должна быть. В начале был комфортный темп, приближенный к марафону. Потом начали постепенно раскручиваться, плюс тренеры подсказывали, что нужно делать. Мы чувствовали, что контролируем друг друга. При этом все ждали друг от друга какого‑то подвоха.

Было интересно бежать. Мне понравилось даже больше, чем 30 километров. Потому что ты можешь более грамотно раскладываться, лучше чувствуешь свой организм. Может быть, это из‑за погоды. Она сегодня идеальная для длинной дистанции. Холодно, но лыжня не жесткая. Было бы попроще, если бы она была жесткая.

– До победы не хватило совсем чуть‑чуть. Чего не хватило?

– Просто у кого‑то лучше финишный рывок, у кого‑то хуже. Я старалась сделать себе задел. Думала, как бы получше пройти последний отрезок дистанции, чтобы не бороться на финише. Но на финише всегда есть борьба. Спасибо девочкам за такую интересную гонку. Мы все боролись до самого конца.

– Есть обида из‑за того, что не удалось вырвать золото?

– Каждой медали я радуюсь, потому что это успех. Да, всегда хочется золота, но на данном этапе я чуть‑чуть приглушу свои амбиции. Будем идти дальше, – сказала лыжница.