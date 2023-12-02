Большунов получил награду Российского союза спортсменов как лучший спортсмен Олимпиады-2022, Бородавко – лучший тренер

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Юрий Бородавко Олимпийская сборная России Олимпиада-2022 Александр Большунов Лыжи

Александр Большунов получил приз как лучший российский спортсмен на ОИ-2022.

Награда вручается в рамках торжественного вечера Российского союза спортсменов. 

На Олимпийских играх-2022 в Пекине Большунов выиграл пять медалей – три золота, одно серебро и одну бронзу.

Также сообщается, что лучшим тренером признан Юрий Бородавко.

Приз лучшей спортсменке Олимпиады-2022 ранее получила фигуристка Анна Щербакова.

 

1 комментарий
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Всё справедливо. Сан Саныч, с победой!
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