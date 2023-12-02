Большунов получил награду Российского союза спортсменов как лучший спортсмен Олимпиады-2022, Бородавко – лучший тренер
Александр Большунов получил приз как лучший российский спортсмен на ОИ-2022.
Награда вручается в рамках торжественного вечера Российского союза спортсменов.
На Олимпийских играх-2022 в Пекине Большунов выиграл пять медалей – три золота, одно серебро и одну бронзу.
Также сообщается, что лучшим тренером признан Юрий Бородавко.
Приз лучшей спортсменке Олимпиады-2022 ранее получила фигуристка Анна Щербакова.