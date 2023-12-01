Елена Вяльбе: «У нас хороший медицинский штаб, мы все сделаем, чтобы Терентьева как можно скорее восстановилась»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Елена Вяльбе Наталья Терентьева (Непряева) Юлия Ступак (Белорукова) Матч ТВ Лыжи

Елена Вяльбе рассказала о состоянии лыжниц Юлии Ступак и Натальи Терентьевой.

«По Юле Ступак изначально планировалось, что она не сразу вольется и не будет бегать все гонки. Она тренировалась по индивидуальному плану. Так получилось, что из‑за нехватки снега в Сыктывкаре ей пришлось ехать в Хакасию.

Мы пока еще не видели ее. Сложно говорить о ее состоянии. Можно очень хорошо тренироваться, а потом выйти на старт и не показать то, на что надеялся.

Что касается Наташи Терентьевой, зная ее летнюю подготовку, стремление к хорошим результатам, я не сомневаюсь, что она вернется и покажет интересную борьбу с Вероникой Степановой.

Да, у нее неприятная травма плеча. В этом году у Наташи был ряд неприятных моментов за исключением свадьбы. Но у нас хороший медицинский штаб, мы все сделаем, чтобы она как можно скорее восстановилась не только для тренировок, но и для соревновательного процесса», — сказала Вяльбе.

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2 комментария
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Легков уже намекнул чем больна Непряева)
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Плечо восстановит Наташа быстрее с таким медицинским штабом
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