Елена Вяльбе: «У нас хороший медицинский штаб, мы все сделаем, чтобы Терентьева как можно скорее восстановилась»

Елена Вяльбе рассказала о состоянии лыжниц Юлии Ступак и Натальи Терентьевой.

«По Юле Ступак изначально планировалось, что она не сразу вольется и не будет бегать все гонки. Она тренировалась по индивидуальному плану. Так получилось, что из‑за нехватки снега в Сыктывкаре ей пришлось ехать в Хакасию.

Мы пока еще не видели ее. Сложно говорить о ее состоянии. Можно очень хорошо тренироваться, а потом выйти на старт и не показать то, на что надеялся.

Что касается Наташи Терентьевой, зная ее летнюю подготовку, стремление к хорошим результатам, я не сомневаюсь, что она вернется и покажет интересную борьбу с Вероникой Степановой.

Да, у нее неприятная травма плеча. В этом году у Наташи был ряд неприятных моментов за исключением свадьбы. Но у нас хороший медицинский штаб, мы все сделаем, чтобы она как можно скорее восстановилась не только для тренировок, но и для соревновательного процесса», — сказала .