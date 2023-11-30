Украинского лыжника Мищенко не допустили к гонке Кубка мира из-за положительного теста на фтор

Украинского лыжника Олега Мищенко не допустили к гонке Кубка мира из-за фтора.

25 ноября на этапе соревнований в Руке (Финляндия) проходила классическая гонка на 10 километров с раздельным стартом. Мищенко пропустил ее из-за положительного теста на фтор, который используется для подготовки лыж.

Случай стал первым в истории Кубка мира по лыжным гонкам.

В октябре норвежка Рагнхиль Мувинкель была дисквалифицирована за фтор на этапе Кубка мира по горным лыжам.

Ранее Международная федерация лыжного спорта (FIS) ввела запрет на использование фторсодержащих мазей.

Запрет на фтор в лыжах ждали 4 года, а как только ввели – Норвегия влипла. Что случилось?