Украинского лыжника Мищенко не допустили к гонке Кубка мира из-за положительного теста на фтор

Теги Кубок мира FIS сборная Украины (лыжные гонки) Олег Мищенко Лыжи

Украинского лыжника Олега Мищенко не допустили к гонке Кубка мира из-за фтора.

25 ноября на этапе соревнований в Руке (Финляндия) проходила классическая гонка на 10 километров с раздельным стартом. Мищенко пропустил ее из-за положительного теста на фтор, который используется для подготовки лыж.

Случай стал первым в истории Кубка мира по лыжным гонкам.

В октябре норвежка Рагнхиль Мувинкель была дисквалифицирована за фтор на этапе Кубка мира по горным лыжам.

Ранее Международная федерация лыжного спорта (FIS) ввела запрет на использование фторсодержащих мазей.

Запрет на фтор в лыжах ждали 4 года, а как только ввели – Норвегия влипла. Что случилось?

15 комментариев
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Дмитрий9779
Ответ Anton Pereladov
Можно пояснительную бригаду, как он помогает в соревнованиях человеку?
Это очень гидрофобное вещество, которое хорошо отталкивает воду, образующуюся в момент трения лыжи о снег, благодаря чему значительно снижается поверхностное натяжение, и лыжа лучше скользит. Чем больше фтора содержится в парафине, нанесенном на лыжу, тем она лучше скользит (за исключением морозной погоды ниже -20
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Александр Ломакин
Слишком часто чистил зубы
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Anton Pereladov
Можно пояснительную бригаду, как он помогает в соревнованиях человеку?
+3
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Даша Тихонова
Ответ Anton Pereladov
Можно пояснительную бригаду, как он помогает в соревнованиях человеку?
лучше лыжи катят
+1
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Anton Pereladov
Ответ Дмитрий9779
Это очень гидрофобное вещество, которое хорошо отталкивает воду, образующуюся в момент трения лыжи о снег, благодаря чему значительно снижается поверхностное натяжение, и лыжа лучше скользит. Чем больше фтора содержится в парафине, нанесенном на лыжу, тем она лучше скользит (за исключением морозной погоды ниже -20
🤝
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Dizzod
а что ж он ТИ не формил?
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dzenga 1
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Ser77
А че с астматиками? Они по прежнему бегают, бедняги? Их не освободили от физкультуры?
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ОттоДракула
Ответ Anton Pereladov
Можно пояснительную бригаду, как он помогает в соревнованиях человеку?
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ОттоДракула
Ответ Дмитрий9779
Это очень гидрофобное вещество, которое хорошо отталкивает воду, образующуюся в момент трения лыжи о снег, благодаря чему значительно снижается поверхностное натяжение, и лыжа лучше скользит. Чем больше фтора содержится в парафине, нанесенном на лыжу, тем она лучше скользит (за исключением морозной погоды ниже -20
Нет, дело не в скольжении. Это продавили экоативисты. Типа фтор вреден для окружающей среды. В зубные пасты теперь тоже фтор не добавляют.
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Anton Pereladov
Ответ ОттоДракула
Комментарий удален пользователем
Вот теперь все понятно. Спасибо)
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Anton Pereladov
Ответ Даша Тихонова
лучше лыжи катят
Там новость подкорректировали, теперь понятно стало что он для лыж используется, а не для употребления человеком внутрь))
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snekker
Ответ Dizzod
а что ж он ТИ не формил?
ТИ на лыжи?
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