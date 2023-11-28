Вероника Степанова: «Уже вижу, как буду выступать на Олимпиаде-2026. Мой моторчик внутри раскручивается все с большей силой»
Лыжница Вероника Степанова верит в свое выступление на Олимпиаде-2026.
«Жалею ли я о том, что меня нет на Кубке мира? Нет.
Но уже вижу, как буду выступать на Олимпиаде 2026 года. Я вижу, как наш разрыв с мировыми спортсменами сокращается. Так что ждите нас.
Мой моторчик внутри раскручивается все с большей силой», – сказала Степанова в эфире программы «Громко».
Вероника Степанова не хочет на Кубок мира. Потому что боится
Её не будет ни на какой следующей Олимпиаде.
Хочу быть владычицей морскою"
Корыто ждет...
(с)