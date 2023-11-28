Вероника Степанова: «Уже вижу, как буду выступать на Олимпиаде-2026. Мой моторчик внутри раскручивается все с большей силой»

Теги Кубок мира лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Олимпиада-2026 Вероника Степанова Лыжи

Лыжница Вероника Степанова верит в свое выступление на Олимпиаде-2026.

«Жалею ли я о том, что меня нет на Кубке мира? Нет.

Но уже вижу, как буду выступать на Олимпиаде 2026 года. Я вижу, как наш разрыв с мировыми спортсменами сокращается. Так что ждите нас.

Мой моторчик внутри раскручивается все с большей силой», – сказала Степанова в эфире программы «Громко».

Вероника Степанова не хочет на Кубок мира. Потому что боится

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43 комментария

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Евгений Смирнов
Даже если представить, что к этому времени снимут бан на участие, то конкретно эту - точно не допустят. Именно из-за участия в таких шоу.
+60
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Booligan
Карлссон нездорового человека
+40
-4
+36
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Ваганов Фидаиль
Будешь сидеть дома, смотреть олимпиаду и рыдать горькими слезами. И говорить себе что могла стать двухкратной оимпийской чемпионкой
+25
-3
+22
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Ебздрогыч
Папик с RT пообещал?
+23
-5
+18
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Serge Vendino
Ответ Евгений Смирнов
Даже если представить, что к этому времени снимут бан на участие, то конкретно эту - точно не допустят. Именно из-за участия в таких шоу.
А с "кучей унизительных критериев" она, помнится, ехать не хотела
+16
-1
+15
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Товарищ Пользователь
Уже вижу, как она ошибается
+16
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nmnackjbxkasbk
Ответ Booligan
Карлссон нездорового человека
Да и Фрекен Бок она так себе.
+14
-1
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Cheldun
Моторчик у нее внутри,это что-то из секс-шопа,я правильно понимаю)?
+12
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imaxim
Ты не будешь ни на ОИ-26 выступать, ни на каких-либо других международных стартах
+15
-4
+11
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Алексѣй Пестовъ
Подобные патриоты должны на Спартакиадах с Беларусью и КНДР соревноваться. Стыдно не знать, г-жа Степанова.
+13
-3
+10
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Melnikov1968
Определить сокращается разрыв или нет можно только непосредственно соревнуясь с конкурентами. Все остальное - предположения.
+11
-2
+9
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tRIFF
Ответ al
не громко ли сказано?🤔
Сколько ей будет в 2036?)
+8
0
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Аркус
На бую ты будешь раскручиваться
+8
-1
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sled
Мне кажется она не верит в успех СВО, нет ли тут дискредитации ВС?
+7
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A K
На Играх Дружбы будешь теперь до пенсии выступать
+11
-4
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Olga.t
Ответ tRIFF
Сколько ей будет в 2036?)
Неважно, сколько лет ей будет в 2026 году.
Её не будет ни на какой следующей Олимпиаде.
+11
-5
+6
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Vladiator88
Вам до 2040.... не видать мировых первенств
+6
-1
+5
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ЗлойМайор
ахахаххаахаахаахахах да кто тебя туда пустит то? даже если Россию к тому моменту допустят, то тебя то уж точно не допустят.
+8
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Savarona25
Очевидно же, что выбор этой дамой между спортом и "общественной деятельностью" давно сделан. До 26 года далеко и этот разрыв только увеличится.
+7
-3
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sava k
"Не хочу быть вольною царицей,
Хочу быть владычицей морскою"
Корыто ждет...
+6
-3
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dpv
Таблеток этому человеку!!!
+7
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al
не громко ли сказано?🤔
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elan_
Хочешь рассмешить Бога..
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babai4304
Преждевременное заявление, не подтвержденное никакими намеками на изменение обстановки. Очередной наброс
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БезызбежноНаКрасный
Ответ a2wai
Это, видимо, заявление о смене спортивного гражданства.
бойфренда уже на ковёр вызвали))
+5
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a2wai
Это, видимо, заявление о смене спортивного гражданства.
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PM(SpM 9)
Ответ Евгений Смирнов
Даже если представить, что к этому времени снимут бан на участие, то конкретно эту - точно не допустят. Именно из-за участия в таких шоу.
Да даже если допустят, 50-70 места это ее максимум.
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Yuri Popov
Хорошо хоть уточнили, что лыжница
+4
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haymaker
Забудь
+2
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prorvemss
Блаженная!
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Андриан Безруких
Вот именно ее не хотел бы там видеть
+2
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Сергей
Ну и чё стебаетесь, человек сон рассказывает
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Kapitan Klos
Эта персонажка уже наговорила на разных шоу-игрищах с три короба, пусть мечтает в другом месте. Видите ли, у нее "внутренний моторчик раскручивается"...
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FRE3StYLER
Похоже Кто-то подал на смену гражданства?)
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Максим Столбов
Моторчик это тот "неизвестный" поклонник, что ей управляет?
+1
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nmnackjbxkasbk
Ответ Ваганов Фидаиль
Будешь сидеть дома, смотреть олимпиаду и рыдать горькими слезами. И говорить себе что могла стать двухкратной оимпийской чемпионкой
27-кратной!
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Варлампий Варлампий
Эта, обслуживающая власть, будет в черном списке всегда, как например товарищ Нагорный.
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Замкнул в пустые
Будешь если Пыня не отправит всех в рай
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Atsuktuvas
"Верещагин, уходи с баркаса !"
(с)
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tRIFF
Ответ Olga.t
Неважно, сколько лет ей будет в 2026 году. Её не будет ни на какой следующей Олимпиаде.
Ну почему, если власть сменится, то всякое возможно)
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КВАД
Ответ Алексѣй Пестовъ
Подобные патриоты должны на Спартакиадах с Беларусью и КНДР соревноваться. Стыдно не знать, г-жа Степанова.
Не надо тут КНДР приплетать. Они в контрах с США по-настоящему и жёстко (а не наш спектакль) и всё равно и везде выступают, и с флагом , и с гимном, и с названием страны. Уважуха корейским пацанам.
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