Диггинс разбили лицо в кровь при передаче запасной палки в масс-старте на Кубке мира в Руке

Теги Кубок мира лыжные гонки сборная США жен Джесси Диггинс Лыжи

Джессике Диггинс разбили лицо в кровь при передаче запасной палки на КМ в Руке.

В масс-старте на 20 км свободным стилем, который проходил при температуре минус 18 градусов, американка за километр до финиша потеряла палку и перчатку. 

Когда лыжнице передавали запасную палку, ей разбили лицо. 

Диггинс финишировала в гонке второй, победила шведка Моа Илар. После финиша американку уводили под руки. 

 

ФОТО: трансляция «Матч! Арена».

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5 комментариев

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Владимир Заварухин
Джессика..такие люди в одиночку войны выигрывают
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-2
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закрыт по беспределу
Не повезло канеш с поломкой. Шла на победу.
В любом случае отборолась на славу.
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Йенс Мустерманн
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Пишут, что члены команды Джессику на руках выносили с финиша.
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Кавабунга Шреддоголовый
Интересно, какие беды она еще не успела собрать за 20 км? И даже так едва не выиграла
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Анатолий К
Боевая девчонка! Борется до конца.
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