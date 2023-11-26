Диггинс разбили лицо в кровь при передаче запасной палки в масс-старте на Кубке мира в Руке

Джессике Диггинс разбили лицо в кровь при передаче запасной палки на КМ в Руке.

В масс-старте на 20 км свободным стилем, который проходил при температуре минус 18 градусов, американка за километр до финиша потеряла палку и перчатку.

Когда лыжнице передавали запасную палку, ей разбили лицо.

Диггинс финишировала в гонке второй, победила шведка Моа Илар. После финиша американку уводили под руки.

ФОТО: трансляция «Матч! Арена».