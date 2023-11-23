Александр Терентьев: «В спорте Наталья кремень, ее никто не сломает. А в жизни, со мной, она обычная девочка»

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Лыжник Александр Терентьев рассказал об отношениях с супругой.

В августе Александр и олимпийская чемпионка Наталья Терентьева (в девичестве Непряева) сыграли свадьбу.

«На самом деле она в жизни обычная девочка, которая так же, как и все девочки, хочет мужского крепкого плеча, внимания и заботы.

Мне кажется, в спорте она кремень, ее никто не сломает. А в жизни, со мной, она обычная девочка. И, может быть, эти чувства стали выходить в обычную жизнь, и поэтому она стала более женственной. Искренние чувства пошли на пользу друг другу.

Мне нравится, что я с женой могу поговорить вообще обо всем, у нас все общее, все темы общие. И в спорте можем друг друга поддержать, где‑то подсказать друг другу. И так же это в жизни. Можем сказать, что кто‑то из нас что‑то неправильно делает.

Мы друг другу помогаем, чтобы стать сильнее во всем. И, наверное, мы будем стараться и дальше идти тандемом, вместе, чтобы помогать и поддерживать, заботиться», – рассказал двукратный бронзовый призер Олимпийских игр Александр Терентьев.

Спортсмен также ответил на вопрос о возможной приостановке карьеры Натальи.

– Может, дать Наташе отдохнуть? Ты будешь кормильцем пока? Твои мысли какие?

– Я всегда прислушиваюсь к ее мнению, к тому, что именно она хочет внутри. Наташу сложно заставить. Если она что‑то захотела, лучше сделать, как она хочет, чтобы потом было меньше проблем у меня. Но самое главное, что желание человека – это очень важный фактор.

Иногда у нее чувства берут верх над мыслями, и она руководствуется чувствами. А если может подавить мыслями, то начинает думать, а потом уже делать. Такая чаша весов. Мне отец говорит, что отношения – это работа. И должны работать оба. Я вижу, что она меняется ради меня. И я в ответ тоже меняюсь ради Наташи.

– Ты готов в любой момент сказать Наташе, что ты останешься на лыжне один, чтобы она «затормозила»?

– К этому я очень даже готов. И не только я. Но и мои родители и ее втройне готовы, чтобы у нас уже, как мама ее говорила, пополнение маленьких Шуриков пошло. Но всему свое время, как говорится, –сказал Терентьев.

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