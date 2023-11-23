Вяльбе о показе лыжных гонок на «Матч ТВ»: «За трансляции заплатил «Телеспорт». Спасибо им, что купили продакшен»

Елена Вяльбе рассказала, как организованы телетрансляции Кубка России по лыжам.

«Организацию трансляций мы действительно взяли на себя. Сегодняшняя трансляция была просто прекрасной, на мой взгляд.

Компания, которая этим занимается, уже была проверена в прошлом сезоне. Ребята – большие профессионалы. Они давно занимаются трансляциями для спорта, формируют картинку.

Планируем сделать с ними три этапа – помимо Вершины Теи трансляции будут организованы в Чусовом и Кирово-Чепецке. И в следующем году, надеюсь, сотрудничество продолжится.

Остальные этапы будут показаны на «Матче». Но объясню ситуацию. За трансляции на федеральном канале заплатил «Телеспорт».

Не думайте, что «Матч ТВ» нам платит деньги за показ, все совсем наоборот. Спасибо «Телеспорту», что они купили продакшен для трансляций лыжных гонок», – сказала глава ФЛГР.

Где смотреть наши лыжи? Год назад их показывали с телефона, начало этого сезона – снова мимо ТВ