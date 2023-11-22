Юлия Ступак: «Отсутствие еды приведет к похудению, но подобная диета – не лучший выход. Особенно в нашем виде спорта»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Юлия Ступак (Белорукова) Питание Лыжи

Лыжница Юлия Ступак рассказала о своих принципах в питании.

– Что вы не согласились бы рекламировать ни за какие деньги?

– Никогда не думала, кстати, в данном направлении. Я принципиально против рекламы БАДов. Поскольку в спорте это всегда тонкая грань, никогда до конца не знаешь их состав. Хотя рекламных запросов по пищевым добавкам я получаю много.

– А за собственным питанием следить приходится?

– Слежу. По крайней мере, стараюсь. Я вообще не привередлива. Ем все подряд, но по возможности всегда делаю выбор в более здоровую сторону, скажем так. У меня уже был опыт работы с нутрициологом, я знаю основные принципы питания, как и слабые стороны своего собственного организма: что, допустим, усваивается без проблем, а какие продукты желательно исключить.

Но мне, кстати, кажется, в целом надо поднимать культуру питания. Взять даже момент, когда приходится сбрасывать вес. Отсутствие еды – оно, конечно, приведет к похудению, но подобная диета – не лучший выход. Особенно в нашем виде спорта, – сказала Ступак.

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