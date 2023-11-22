Лыжница Вероника Степанова высказалась о возможном участии иностранцев в российских коммерческих турнирах.

18-19 ноября в Ханты-Мансийске прошел этап Международной лиги клубного биатлона. За первое место в гонке спортсмены получили миллион рублей, за второе 500 тысяч, за третье – 250.

«Да, информация, что русские устроили соревнования с каким-то сумасшедшими призовыми, дошла и до Европы. Мне, во всяком случае, пришлось объяснять нескольким коллегам и знакомым там, что именно происходило в Ханты-Мансийске.

«Сумасшедших призовых» в МЛКБ нет, понятно. Но они уже равны тем, что платят на этапах Кубка мира (что биатлонного, что лыжного). С учетом того, что у нас 13% налогов с призовых, а в Европе в разы выше. А если призовые будут больше?

Что в лыжах, что в биатлоне ситуация одинаковая: хорошо зарабатывают максимум двадцать человек в мире. Десять женщин и десять мужчин. Те, кто почти все призовые и разыгрывает между собой. Скажу откровенно: призовые — это не самые большие доходы мировых лидеров, они гораздо больше получают от спонсоров.

Те самые десять атлетов в лыжах и биатлоне — действительно очень обеспеченные люди по любым меркам. Остальные же получают в разы, иногда в десятки раз меньше.

Так вот, мировые лидеры к нам на МЛКБ пока не поедут. Им незачем, у них и так все нормально — пока нормально, во всяком случае. А вот начиная с десятого номера рейтингов — вполне. Они тоже стали профессионалами не потому, что им нравится тренироваться по 30+ часов в неделю — они хотят этим зарабатывать.

Только надо действительно клубы создавать — или что-то подобное профессиональным велокомандам. Чтобы какой-нибудь Ларс Ларссон, приезжая в Ханты-Мансийск, ничего, кроме ботинок и гоночного комбинезона, не брал с собой. Массажисты, врачи, подготовка лыж, даже сами лыжи — все ему клуб обеспечит.

Винтовка биатлонная? Это, конечно, не мой вопрос — но зря, что ли, ребята с «Матч ТВ» проводят конкурсы, где биатлонисты из чужих винтовок стреляют? Хочешь жить — умей вертеться. И стрелять хорошо из чужой тоже», – написала .