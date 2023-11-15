Лыжница Вероника Степанова высказалась о гонке с биатлонистками.

11 ноября в Ханты-Мансийске прошла контрольная тренировка с участием российских лыжниц и биатлонисток. Степанова победила в гонке на 5 км свободным стилем, биатлонистка Елизавета Каплина стала второй.

«В Ханты-Мансийске никакой подводки ни у кого, конечно, не было. Все бежали «на загрузке» после тяжелых тренировок. Какие-то выводы делать по результатам тех гонок прошлых выходных просто глупо. Это как у футболистов выставочный матч перед началом сезона: в зачет не идет, но посмотреть на спортсменов, по которым соскучились, можно.

Только соскучившихся было крайне мало. Зрителей на прекрасном, одном из лучших в мире лыжном стадионе имени Филипенко практически не было. Да, главные звезды — Большунов, Устюгов, Терентьева — не бежали. Но, кстати, параллельно тренировались на тех же трассах. Зато были лучшие биатлонистки, включая местных звезд. Лиза Каплина, например.

Мне кажется, это очередной звонок. Если в относительно большом городе, где при этом до стадиона из любой точки полчаса пешком, народ не идет на лыжное шоу — что-то в этом шоу надо менять. Да, это была всего лишь контрольная тренировка — но у меня большие сомнения, что и официальные соревнования собрали бы полный стадион.

…А вот у биатлонисток все немного по-другому. Мы их там, в Югре, разгоняли, как зайцы борзых. Товарищи уже вовсю выходят на первый пик формы в сезоне, готовятся к первым соревнованиям. И есть зачем.

Их, полагаю, Алексей Нуждов (президент федерации биатлона Московской области – Sports.ru) замотивировал как следует. У биатлонистов уже в конце этой недели новые соревнования: Кубок Международной лиги клубного биатлона. С призом победителям по миллиону рублей. Как вы думаете, достойный повод, чтобы выйти на пик формы?

Я люблю модное слово «дизраптор» (тот, кто приходит и ломает привычки и все устоявшиеся схемы). Так вот, товарищ Нуждов — прекрасный дизраптор, отлично мотивирует атлетов своего вида спорта начать сезон в лучшей формы. Или кто-то против?» – написала .

В нашем биатлоне изобрели международную клубную лигу. За победу в гонке – миллион!