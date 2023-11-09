Степанова о лиге клубного биатлона: «Не удивлена, что IBU отнесся к этому негативно. Кому и когда нравились конкуренты в бизнесе?»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) IBU Вероника Степанова Международная лига клубного биатлона Биатлон

Вероника Степанова высказалась об отношении IBU к клубному биатлону в России.

«Читаю, что Международный союз биатлонистов (IBU) негативно отнесся к идее создания Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ) и надавил на китайцев, чтобы они не приезжали в Ханты-Мансийск.

И почему я не удивлена? Кому и когда нравились конкуренты в бизнесе? Думаете, европейские футбольные боссы радуются пришествию арабских денег?

Нет, деньги им, конечно, нравятся – не нравится, когда новички по своим правилам хотят жить. Не нравится, когда лучшие футболисты в Саудовскую Аравию уезжают. Или когда в футбольном чемпионате Испании лидирует какая-то «Жирона» непонятная, которая наполовину компании из Абу-Даби принадлежит, а вторая половина – семье Гвардиолы.

Боссы спорта везде одинаковы – никто контроль упускать не хочет. Единственное, что может их прогнуть – большие деньги и новые технологии.

Я искренне желаю удачи МЛКБ, но конкурентом IBU они смогут стать, лишь когда какой-нибудь арабский или китайский миллиардер решит, что свой биатлонный клуб – это круче, чем большая яхта. Или европейская футбольная команда.

А вот чтобы убедить большой бизнес вложиться, нужны новые технологии и новые идеи, как проводить соревнования и как их пиарить. Обращайтесь, поделюсь своими!» – написала олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Степанова в колонке для «Матч ТВ».

В нашем биатлоне изобрели международную клубную лигу. За победу в гонке – миллион!

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16 комментариев

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Melnikov1968
А каким образом клубная лига биатлона может составить конкуренцию КМ и чемпионату миру? Даже если бы приехали китайцы, то уровень соревнований все равно не сравнится ни с КМ, ни с чемпионатом мира. Так что не надо фантазировать. А про футбол вообще смешно. Никакие арабские и американские лиги не сравнятся по популярности с европейскими.
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ovikovy817
Ответ Melnikov1968
А каким образом клубная лига биатлона может составить конкуренцию КМ и чемпионату миру? Даже если бы приехали китайцы, то уровень соревнований все равно не сравнится ни с КМ, ни с чемпионатом мира. Так что не надо фантазировать. А про футбол вообще смешно. Никакие арабские и американские лиги не сравнятся по популярности с европейскими.
как? Дать много денег лидерам биатлона и поставить соревнования на одни и те же даты
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Aleksey Yashin
Степанова вот прям сама знает про Жирону и кому она принадлежит? Вот прям сама?
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MikhaL
Это звучит, как Кока -Кола испугалась выхода на рынок газировки Колокольчик.
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papadok
Аналогия с футболом некорректная. Футбол интересен всем от полюса до полюса, его и купят и смотреть будут. А биатлон дай Бог пол-десятка стран может привлечь, возможно, пик своей популярности он прошёл в нулевые-десятые годы. Снега нет, конкуренция ослабла. Какие уж тут шейхи.
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Savarona25
Объясните уже ей, что по-настоящему успешный бизнес возможен только в условиях конкуренции и никак иначе. И конечно надо обратиться за советом к Степановой как арабским миллиардерам лучше владеть биатлонным клубом, при условии что про этот самый биатлон (и снежную зиму заодно) они и слыхом не слыхивали.
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Olga.t
Ответ ovikovy817
как? Дать много денег лидерам биатлона и поставить соревнования на одни и те же даты
И лидеры биатлона надолго выпадут из КМ, ЧМ, ОИ.Зачем им это, они же не враги себе.
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bevooch
Ответ ovikovy817
как? Дать много денег лидерам биатлона и поставить соревнования на одни и те же даты
Если МЮ дать много денег, они согласятся переехать из АПЛ и ЛЧ в исландскую медиалигу? Или в лигу Саудовской Аравии и АЛЧ? Ну то есть во сколько раз нужно предложить больше чем сейчас, чтобы и клуб, и все участники согласились там играть?
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