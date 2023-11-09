Степанова о лиге клубного биатлона: «Не удивлена, что IBU отнесся к этому негативно. Кому и когда нравились конкуренты в бизнесе?»

Вероника Степанова высказалась об отношении IBU к клубному биатлону в России.

«Читаю, что Международный союз биатлонистов ( ) негативно отнесся к идее создания Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ) и надавил на китайцев, чтобы они не приезжали в Ханты-Мансийск.

И почему я не удивлена? Кому и когда нравились конкуренты в бизнесе? Думаете, европейские футбольные боссы радуются пришествию арабских денег?

Нет, деньги им, конечно, нравятся – не нравится, когда новички по своим правилам хотят жить. Не нравится, когда лучшие футболисты в Саудовскую Аравию уезжают. Или когда в футбольном чемпионате Испании лидирует какая-то «Жирона» непонятная, которая наполовину компании из Абу-Даби принадлежит, а вторая половина – семье Гвардиолы.

Боссы спорта везде одинаковы – никто контроль упускать не хочет. Единственное, что может их прогнуть – большие деньги и новые технологии.

Я искренне желаю удачи МЛКБ, но конкурентом IBU они смогут стать, лишь когда какой-нибудь арабский или китайский миллиардер решит, что свой биатлонный клуб – это круче, чем большая яхта. Или европейская футбольная команда.

А вот чтобы убедить большой бизнес вложиться, нужны новые технологии и новые идеи, как проводить соревнования и как их пиарить. Обращайтесь, поделюсь своими!» – написала олимпийская чемпионка по лыжным гонкам в колонке для «Матч ТВ».

В нашем биатлоне изобрели международную клубную лигу. За победу в гонке – миллион!