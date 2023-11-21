Юрий Бородавко: «Слова Иверсена не повлияют на позицию FIS. Только на высоком политическом уровне будут определять, допустить нас или нет»
Бородавко считает, что слова Иверсена о россиянах не повлияют на позицию FIS.
Ранее норвежский лыжник Эмиль Иверсен заявил, что надеется на возвращение российских спортсменов к турнирам: «Россияне были почти единственными нашими соперниками. Надеюсь, скоро воцарится мир и они смогут вернуться».
«Я думаю, что слова Иверсена не повлияют на позицию международной федерации. Это только его частное мнение.
По всем действиям FIS видно, кто управляет ее работой и откуда идет давление, это все звенья одной цепи. А частные мнения отдельных спортсменов сейчас ничего не значат.
Спорт уже включен в большую политику, и только на высоком политическом уровне будут определять, допустить ли нас к участию в международных соревнованиях, или нет», – сказал тренер российских лыжников.
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