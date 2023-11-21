Юрий Бородавко: «Слова Иверсена не повлияют на позицию FIS. Только на высоком политическом уровне будут определять, допустить нас или нет»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Юрий Бородавко сборная Норвегии FIS Эмиль Иверсен Лыжи

Бородавко считает, что слова Иверсена о россиянах не повлияют на позицию FIS.

Ранее норвежский лыжник Эмиль Иверсен заявил, что надеется на возвращение российских спортсменов к турнирам: «Россияне были почти единственными нашими соперниками. Надеюсь, скоро воцарится мир и они смогут вернуться».

«Я думаю, что слова Иверсена не повлияют на позицию международной федерации. Это только его частное мнение.

По всем действиям FIS видно, кто управляет ее работой и откуда идет давление, это все звенья одной цепи. А частные мнения отдельных спортсменов сейчас ничего не значат.

Спорт уже включен в большую политику, и только на высоком политическом уровне будут определять, допустить ли нас к участию в международных соревнованиях, или нет», – сказал тренер российских лыжников. 

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