Норвежский лыжник Иверсен: «Россияне были почти единственными нашими соперниками. Надеюсь, скоро воцарится мир и они смогут вернуться»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) сборная Норвегии Эмиль Иверсен Лыжи

Норвежский лыжник Эмиль Иверсен рассчитывает на возвращение россиян к турнирам.

«Очевидно, что им наверняка сложно мотивировать себя. Думаю, это [отстранение] очень негативно на них скажется. Нужно, чтобы боевые действия закончились как можно быстрее.

Разумеется, не только ради лыжного спорта, хотя это крайне негативно действует и на него, и на российские лыжи в частности.

В последние годы они были почти единственными нашими соперниками, поэтому неудивительно, что их отсутствие очень сильно сказывается на остроте конкуренции и на лыжных гонках как продукте.

Будем надеяться, что скоро воцарится мир и они смогут вернуться», – сказал четырехкратный чемпион мира, норвежец Иверсен.

На данный момент россияне не допускаются к соревнованиям под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS).

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23 комментария

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Кирилл Шарапов
Ответ Витольд Бубеный
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А зачем нам мирный договор? Вроде же цели изначально было в денацификации, демилитаризации и смене власти в Украине. Как в этом поможет мирный договор?
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Potapson
На мир надеется каждый адекватный человек. Вопрос в том, каков будет этот мир и все ли его признают. Потому что окончание боевых действий не всегда означает мир.
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Malec 1990
Так и будет,Эмиль
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headmaster
Уважительное и адекватное мнение! Класс!
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Дмитрий Джи
Ответ Витольд Бубеный
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о! ну началось! уже и концепция всего этого *****ца меняется! я в вас не сомневался! 🤡
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Титюля
Нет ничего более постоянного, чем что-либо временное. Самая глупая мысль которая может прийти в голову, это мысль о том, что ЭТО!!! С К О Р О закончится.
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LaffyTaffy
Ответ Malec 1990
Так и будет,Эмиль
не скоро.
представь российского спортсмена, который поедет в условную Финляндию/Швецию/Норвегию/Польшу/Англию выступать. Во-первых, не факт что вообще визу получит, во-вторых на соревнования для спортсмена будет ад и провокации.
я пока не могу представить, чтобы российский лыжник спокойно сейчас выступил бы где-нибудь в Польше, например)
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elkipalki
Ответ Кирилл Шарапов
А зачем нам мирный договор? Вроде же цели изначально было в денацификации, демилитаризации и смене власти в Украине. Как в этом поможет мирный договор?
Сменят власть, расформируют армию и повесят всех нацистов. Не?)
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45_percent
Ответ заблокированному пользователю
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В духе мирового гегемона, которому в ноги падать элиты "соседей" готовы
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