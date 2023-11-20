Норвежский лыжник Иверсен: «Россияне были почти единственными нашими соперниками. Надеюсь, скоро воцарится мир и они смогут вернуться»
Норвежский лыжник Эмиль Иверсен рассчитывает на возвращение россиян к турнирам.
«Очевидно, что им наверняка сложно мотивировать себя. Думаю, это [отстранение] очень негативно на них скажется. Нужно, чтобы боевые действия закончились как можно быстрее.
Разумеется, не только ради лыжного спорта, хотя это крайне негативно действует и на него, и на российские лыжи в частности.
В последние годы они были почти единственными нашими соперниками, поэтому неудивительно, что их отсутствие очень сильно сказывается на остроте конкуренции и на лыжных гонках как продукте.
Будем надеяться, что скоро воцарится мир и они смогут вернуться», – сказал четырехкратный чемпион мира, норвежец Иверсен.
На данный момент россияне не допускаются к соревнованиям под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS).
представь российского спортсмена, который поедет в условную Финляндию/Швецию/Норвегию/Польшу/Англию выступать. Во-первых, не факт что вообще визу получит, во-вторых на соревнования для спортсмена будет ад и провокации.
я пока не могу представить, чтобы российский лыжник спокойно сейчас выступил бы где-нибудь в Польше, например)