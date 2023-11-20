Норвежский горнолыжник Кристофферсен устроил потасовку с экоактивистами на Кубке мира.

Мужской слалом на этапе Кубка мира в австрийском Хохгургле был прерван из-за акции демонстрантов: трое человек с плакатами «Прислушайтесь к Климатическому совету» выбежали в финишную зону, рассыпали оранжевый порошок и улеглись на снег.

Хенрик Кристофферсен сперва начал забрасывать активистов снежками, а потом пытался вступить с ними в драку, но его остановили стюарды.

После вмешательства полиции соревнования возобновились.

В интервью Кристофферсен назвал активистов «чертовыми идиотами», а также заявил, что ударил бы кого-нибудь, если бы у него была возможность.