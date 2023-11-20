Норвежский горнолыжник Кристофферсен устроил потасовку с экоактивистами на Кубке мира в Австрии

Теги Кубок мира горные лыжи происшествия Хенрик Кристофферсен сборная Норвегии (горные лыжи) Экология Лыжи

Норвежский горнолыжник Кристофферсен устроил потасовку с экоактивистами на Кубке мира.

Мужской слалом на этапе Кубка мира в австрийском Хохгургле был прерван из-за акции демонстрантов: трое человек с плакатами «Прислушайтесь к Климатическому совету» выбежали в финишную зону, рассыпали оранжевый порошок и улеглись на снег. 

Хенрик Кристофферсен сперва начал забрасывать активистов снежками, а потом пытался вступить с ними в драку, но его остановили стюарды. 

После вмешательства полиции соревнования возобновились. 

В интервью Кристофферсен назвал активистов «чертовыми идиотами», а также заявил, что ударил бы кого-нибудь, если бы у него была возможность. 

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13 комментариев

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zho3716
Понимаю его
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Панихида по Мао Цзедуну
Странно что новость только сейчас вышла. Это ещё в субботу было. А эти активисты надоели, особенно во время шоссейного велоспорта.
+21
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Валентин и ыч
на ММА или у борцух пусть акцию устроят.
+11
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+11
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Великий Алонсо
Красава мужик.
+6
-1
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marchellinos
Молодец. Поддерживаю его. Экоактивисты ######!
+6
-1
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Zlodimir
Как бы поступил я? Я бы сказал: «эй, Кристофферсен, подержи моё пиво! На сссссссса, на, экошизоид!»😂🤣
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+3
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Санитар-волк
Этим психам надо просто назначить батогов.
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56prost
... не убавить-не прибавить-3, 14 ть по взрослому, совсем распоясались
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Самый адовый Крикун
Активист у нас хороший, активист у нас один
Соберёмся "горны лыжи", и 3,14зды ему дадим;
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PolarBear
порошок уходи
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Philatelist79
Психическая болезнь.
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Syndycate
Почему эти активисты не устраивают акции на стрельбах из лука например?😄
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