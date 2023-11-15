Решение о переносе этапа Кубка России по лыжным гонкам в Тюмени могут принять на следующей неделе

Решение о переносе этапа КР по лыжам в Тюмени могут принять на следующей неделе.

Об этом сообщил заместитель директора департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области Андрей Кайзер.

«Решение о переносе будет приниматься Федерацией лыжных гонок России. Скорее всего, оно будет принято в начале следующей недели», — сказал Кайзер.

Этап Кубка России в Тюмени планируется провести с 1 по 3 декабря. Во вторник Елена Вяльбе заявила, что на данный момент не планируется переносить второй этап Кубка России, несмотря на теплую погоду в Тюмени.