Решение о переносе этапа Кубка России по лыжным гонкам в Тюмени могут принять на следующей неделе
Решение о переносе этапа КР по лыжам в Тюмени могут принять на следующей неделе.
Об этом сообщил заместитель директора департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области Андрей Кайзер.
«Решение о переносе будет приниматься Федерацией лыжных гонок России. Скорее всего, оно будет принято в начале следующей недели», — сказал Кайзер.
Этап Кубка России в Тюмени планируется провести с 1 по 3 декабря. Во вторник Елена Вяльбе заявила, что на данный момент не планируется переносить второй этап Кубка России, несмотря на теплую погоду в Тюмени.
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