Степанова о конфликте с Вяльбе: «Я не пытаюсь ссориться, а отстаиваю свои права. Я хочу высказать свое мнение, почему я не могу это делать?»

Лыжница Вероника Степанова высказалась о конфликте с главой ФЛГР Еленой Вяльбе.

Вяльбе не раз заявляла, что Степанова слишком много времени уделяет медийной деятельности.

«Все, что я делаю, говорю и пишу, я делаю сама. Я рассказываю свое мнение. Наше поколение, пора бы всем усвоить, не будет молчать.

Для меня колонка «Матч ТВ» — это трибуна, с которой я вещаю и высказываю свое мнение. Я не пытаюсь ссориться, а отстаиваю свои права. Я хочу высказать свое мнение, почему я не могу это делать? Это не отвлекает меня от основной деятельности.

Даже если мне кто‑то помогает, все делает и пишет, тогда почему нужно поднимать такой шум? Если мне помогают, значит я нахожу время на восстановление, тренировки.

К сожалению, у нас происходит такой диалог, ни к какому компромиссу не приходим. Каждый остается при своем», — сказала .

— Как дальше собираешься выстраивать отношения с федерацией? Не боишься недружественных шагов?

— У меня всегда на первом месте остается спорт. Если будут изменения и тренер не потерпит того, что моя деятельность вне спорта будет мешать, тогда я уйду сама от медиаактивности, придется этим пожертвовать.

Я тренируюсь 5 часов в день, что мне делать остальное время? Я хожу на массаж, делаю процедуры, а 1,5 часа в день будет у любой чемпионки, даже самой титулованной, — цитирует Степанову «Матч ТВ».

В одном интервью Вяльбе досталось всем: Дзюбе, Исинбаевой, фигурке и Кубку Стэнли