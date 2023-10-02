Замгенпродюсера «Матч ТВ» Конов: «Степанова сама присылает колонки, пишет, уверен, тоже сама, редактура с нашей стороны минимальная»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Василий Конов Матч ТВ Вероника Степанова Лыжи

Заместитель генпродюсера «Матч ТВ» Конов рассказал о сотрудничестве со Степановой.

Олимпийская чемпионка в лыжной эстафете Вероника Степанова ведет колонку на сайте «Матч ТВ». 

«Сотрудничество с Вероникой – один из самых удачных примеров взаимодействия со спортсменом. В данном конкретном случае и редакция, и Вероника получают очень хорошую цитируемость, так как она выступает всегда резонансно и смело.

Предвосхищая самый популярный вопрос – Вероника сама присылает колонки, пишет, уверен, тоже сама, редактура с нашей стороны минимальная.

Неоднократно общался с Вероникой живьем и стиль общения ровно такой, как в ее материалах.

Колонки Степановой неоднократно входили в наш внутренний топ-10 по охватам. Надеюсь, что наше сотрудничество будет долгим, – сказал Василий Конов.

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1 комментарий

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Sobachkin
Тем более идеальная пропагандист, как и наш канал
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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