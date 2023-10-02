Замгенпродюсера «Матч ТВ» Конов: «Степанова сама присылает колонки, пишет, уверен, тоже сама, редактура с нашей стороны минимальная»

Заместитель генпродюсера «Матч ТВ» Конов рассказал о сотрудничестве со Степановой.

Олимпийская чемпионка в лыжной эстафете ведет колонку на сайте «Матч ТВ».

«Сотрудничество с Вероникой – один из самых удачных примеров взаимодействия со спортсменом. В данном конкретном случае и редакция, и Вероника получают очень хорошую цитируемость, так как она выступает всегда резонансно и смело.

Предвосхищая самый популярный вопрос – Вероника сама присылает колонки, пишет, уверен, тоже сама, редактура с нашей стороны минимальная.

Неоднократно общался с Вероникой живьем и стиль общения ровно такой, как в ее материалах.

Колонки Степановой неоднократно входили в наш внутренний топ-10 по охватам. Надеюсь, что наше сотрудничество будет долгим, – сказал Василий Конов.