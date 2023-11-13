Тренер об 11-м месте Устюгова на чемпионате Югры: «С Сергеем все нормально. Проиграл двум перворазрядникам? Он гораздо позже начал вкатываться»
Тренер прокомментировал 11-е место лыжника Сергея Устюгова на чемпионате Югры.
Сегодня Устюгов занял 11-е место в коньковом масс-старте на 15 км на открытом чемпионате ХМАО-Югры в Ханты-Мансийске.
«С Сергеем все нормально. Проиграл двум перворазрядникам? Он гораздо позже начал вкатываться. Для двух недель вкатывания Сергей показал нормальный результат. Эта гонка – всего вторая скоростная работа для него.
Через месяц будет совершенно другой Сергей Устюгов. Он планирует выступать в этом сезоне по полной программе», – сказал Иван Брагин.
Вы Устюгова славите безвозмездно.))