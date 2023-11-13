Тренер об 11-м месте Устюгова на чемпионате Югры: «С Сергеем все нормально. Проиграл двум перворазрядникам? Он гораздо позже начал вкатываться»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Сергей Устюгов Иван Брагин Лыжи

Тренер прокомментировал 11-е место лыжника Сергея Устюгова на чемпионате Югры.

Сегодня Устюгов занял 11-е место в коньковом масс-старте на 15 км на открытом чемпионате ХМАО-Югры в Ханты-Мансийске.

«С Сергеем все нормально. Проиграл двум перворазрядникам? Он гораздо позже начал вкатываться. Для двух недель вкатывания Сергей показал нормальный результат. Эта гонка – всего вторая скоростная работа для него.

Через месяц будет совершенно другой Сергей Устюгов. Он планирует выступать в этом сезоне по полной программе», – сказал Иван Брагин.

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3 комментария

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evgeniy
Ответ Щеглот
Опять этот брагин. Чего он тут вообще делает и какое отношение имеет к устюшке? Они же распрощались лет 20 назад. А клоун опять бородку отращивает. Если Клэбо ведет себя как баба, то сереженька даже до этого не дотягивает. Ведет себя как 12-летний избалованный маменькин сынок. Какая бородка?? Интервью видели его позавчерашнее?) Открытым текстом шпарит, что все лето красное пропел. Объемов 0 целых хрен десятых. Готовность отрицательная. Мотивация тоже отрицательная. Смотрит внимательно на маленьких детей - пытается найти мотивацию у них. Соревноваться ранее третьего этапа не планирует, да и то спринтик, а там посмотрит. Зажратый, бесстыжий трутень. А в комментариях под видео аколиты... -Ура! - Молодец! -Супер-пупер!! Это какое-то безумие.
"Знаете, небезызвестный Гай Юлий Цезарь, возвращаясь после успешных походов в Рим, нанимал специальных хулителей. Они бежали вслед за его триумфальной колесницей, которую восторженно приветствовал народ, и хаяли победителя на все лады; считалось, что без хулителей нет полного триумфа, нет полноты славы. ""(С)
Вы Устюгова славите безвозмездно.))
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evgeniy
Удачного сезона Сергею!
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