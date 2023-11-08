Елена Вяльбе: «Брат ушел добровольцем в начале СВО. Иногда общаемся по видеосвязи, он ни о чем не рассказывает»

Елена Вяльбе рассказала о младшем брате, находящемся в зоне боевых действий.

«Миша ушел добровольцем в самом начале СВО. Это было как-то удивительно… Я очень редко езжу к нему в Приморье — он там живет.

Как-то поехала туда в командировку, думаю, надо остаться подольше. Старший брат мне сразу сказал: «Ленка, наш Мишка записался на СВО. Завтра приедет на день домой». И на следующий день я улетела в Москву, а брат ушел на СВО.

Он молодой, ему еще 40 лет нет. Все хорошо. До этого он уже был в горячих точках. И вот они с сослуживцами приняли решение поехать на СВО.

Брат звонит, иногда мы общаемся по видеосвязи. Мишка ни о чем не рассказывает. Мне кажется, редко когда ребята делятся с близкими о том, как им там сложно.

Все пытаются друг друга поддержать оптимизмом», – сказала в передаче «Жизнь и судьба» на канале «Россия 1».