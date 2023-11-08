Елена Вяльбе: «Брат ушел добровольцем в начале СВО. Иногда общаемся по видеосвязи, он ни о чем не рассказывает»

Теги лыжные гонки Елена Вяльбе телеканал Россия 1 Политика Лыжи

Елена Вяльбе рассказала о младшем брате, находящемся в зоне боевых действий.

«Миша ушел добровольцем в самом начале СВО. Это было как-то удивительно… Я очень редко езжу к нему в Приморье — он там живет.

Как-то поехала туда в командировку, думаю, надо остаться подольше. Старший брат мне сразу сказал: «Ленка, наш Мишка записался на СВО. Завтра приедет на день домой». И на следующий день я улетела в Москву, а брат ушел на СВО.

Он молодой, ему еще 40 лет нет. Все хорошо. До этого он уже был в горячих точках. И вот они с сослуживцами приняли решение поехать на СВО.

Брат звонит, иногда мы общаемся по видеосвязи. Мишка ни о чем не рассказывает. Мне кажется, редко когда ребята делятся с близкими о том, как им там сложно.

Все пытаются друг друга поддержать оптимизмом», – сказала Вяльбе в передаче «Жизнь и судьба» на канале «Россия 1».

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25 комментариев

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VMX1389
Ответ dimitrii63
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Ну давайте сейчас баржи тягать....судя по заявлениям правящей верхушке зачем нам прогресс, нам надо в феодализм
+20
-3
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mrs_jones
Ответ dimitrii63
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вы считаете всё, что описали нормальным? ну да, не жили хорошо, нечего и начинать
+17
-3
+14
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Зоновский петух
Ответ dimitrii63
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А еще раньше крепостными были, вообще красота! Думать не о чем не надо, захочет барин забьет до смерти, захочет помилует и даст целковый на опохмел. Жили ведь люди, не то что сейчас, одно мучение - права человека придумали и прочие глупости.
+11
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Иван Алейников
Еще ждет когда вернут к соревнованию лыжников?
+14
-4
+10
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BoltJamesBolt
а папа тем временем на Украине и не знает - жив ли он... - атас отношение ко всему.
+9
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manchester united
Главное, чтобы не забыл семечки в карман положить
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Lanc
Когда человека отлавливает военкомат и отправляет воевать против его воли, то его остаётся только пожалеть.
А в данном случае..
+12
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Аврал
Ну да,о том что приходится убивать людей не хочется говорить.Они же вроде защитники...
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VMX1389
Ответ dimitrii63
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Ни в одрой стране мира народ никогда не катался как сыры в масле... Но вся история это борьба за свои права вкупе с экономическим прогрессом, а то что ты пишешь,-это сплошной регресс
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Вечно в бане
Ответ dimitrii63
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> Мыслящий человек
> Раньше баржи тягали и норм было.

Какой ты мыслящий человек, ты Петрович с завода. Откуда там вообще мысли.
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Velirpa
младший уехал, узнала через старшего... сама бы поехала, броневик пригодился бы, омг
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Dr. Heisenberg
На помойном канале в передаче для коматозников она очень органично смотрится - и внешне, и со своими душещипательными историями.
+3
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modesto
Спасибо уродивому со своей передачей, вот так можно увидеть вполне тривиальную жизнь и судьбу семей в нерушимом, без учебников Мединских. Отец из Украины на заработках в Магадане, может даже западенец, мать из репрессированных, но на советском пломбире следующие поколения уже патриотичней некуда.
+2
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Павел82
Скоро перестанет
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Иван Алейников
Ответ VMX1389
Ну давайте сейчас баржи тягать....судя по заявлениям правящей верхушке зачем нам прогресс, нам надо в феодализм
У нас и так феодализм
+2
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Vazuza
Нескоро вернут
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Ollll
Спасибо брату🙏 Пошел добровольцем- Поступок. Очень достойно
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