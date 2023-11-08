Елена Вяльбе: «Папа живет на Украине. К сожалению, я с ним не общаюсь. Даже не знаю, жив ли он сейчас или нет»

Теги лыжные гонки Елена Вяльбе Лыжи

Елена Вяльбе рассказала об отношениях с отцом, который живет на Украине.

«Папа живет на Украине — там он и родился. К сожалению, я с ним не общаюсь. Даже не знаю, жив ли он сейчас или нет. Они с мамой расстались, когда я еще не появилась на свет. Отец работал таксистом, зарабатывал в Магадане. В то время это было нормально,

В первый раз увидела своего папу, когда мы с мамой сели в такси. Потом не было никакого общения. Когда мне было лет 20, я хотела с ним общаться, но наши отношения не были искренними. Я никогда не называла его папой.

Потом я поняла, что ему от меня ничего не надо, кроме денег. В какой-то момент я устала быть дойной коровой и решила, что это надо просто прекратить», — сказала Вяльбе в передаче «Жизнь и судьба» на канале «Россия 1».

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1 комментарий

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David Rigert
грустная история. жалко, что так.
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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