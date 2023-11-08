«Это будет лотереей. Людей начнут обвинять даже при отсутствии мошенничества». Крюгер и Клэбо – о дисквалификации Мувинкель за фтор на лыжах

Теги лыжные гонки горные лыжи сборная Норвегии (горные лыжи) Рагнхиль Мувинкель Йоханнес Клэбо Симен Хегстад Крюгер Лыжи

Клэбо и Крюгер выразили беспокойство после отстранения горнолыжницы за фтор.

В октябре норвежская горнолыжница Рагнхиль Мувинкель была дисквалифицирована на этапе Кубка мира в Австрии – за превышение допустимого содержания фтора на лыжах. Это вещество входит в состав лыжных мазей. 

Позднее выяснилось, что причиной попадания фтора стало плохо очищенное оборудование для нанесения смазки.

«Наша привычная жизнь изменится. Вы видели, что в ситуации с Мувинкель были свои тонкости. И я не думаю, что это случилось в последний раз. 

Насколько я понимаю, тест [на фтор] может быть положительным даже из-за лыжных стяжек, которые перед этим использовались на лыжах, где был фтор. Будет интересно», – говорит пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клэбо.

«Должен сказать, что ситуация с Мувинкель заставила меня понервничать. Кажется, это будет что-то вроде лотереи, и может случиться так, что людей начнут обвинять даже при отсутствии мошенничества», – сказал двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Симен Хегстад Крюгер.

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3 комментария

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SkierNSK
Если кому-то удалось утащить боевую пару Клэбо на ЧМ, то мазнуть лыжи чем-нибудь с фтором таким неадекватам будет не сложно.
+4
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+4
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Alex1104
Отмазки уже придуманы.
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