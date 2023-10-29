Лыжи норвежки Мувинкель, дисквалифицированной за фтор, могли быть обработаны смазкой, где вещество не было указано в составе

Названа версия о попадании фтора на лыжи дисквалифицированной норвежки Мувинкель.

Накануне горнолыжница Рагнхиль Мувинкель была дисквалифицирована на этапе Кубка мира в Австрии – за превышение допустимого содержания фтора на лыжах. Это вещество входит в состав лыжных мазей.

По информации шведского канала SVT, причина наличия фтора могла быть не связана с намеренным нарушением.

«Отчасти речь идет о человеческом факторе и невнимательности.

Как мы слышали, они проверили все возможное и решили, что использовался продукт, на упаковке которого не было написано о содержании фтора», – рассказала эксперт SVT и двукратная олимпийская чемпионка из Швеции Пернилла Виберг.

Норвежскую горнолыжницу Мувинкель дисквалифицировали на Кубке мира за превышение допустимого содержания фтора на лыжах