Лыжи норвежки Мувинкель, дисквалифицированной за фтор, могли быть обработаны смазкой, где вещество не было указано в составе

Теги Кубок мира горные лыжи сборная Норвегии (горные лыжи) Рагнхиль Мувинкель Пернилла Виберг Лыжи

Названа версия о попадании фтора на лыжи дисквалифицированной норвежки Мувинкель.

Накануне горнолыжница Рагнхиль Мувинкель была дисквалифицирована на этапе Кубка мира в Австрии – за превышение допустимого содержания фтора на лыжах. Это вещество входит в состав лыжных мазей.

По информации шведского канала SVT, причина наличия фтора могла быть не связана с намеренным нарушением.

«Отчасти речь идет о человеческом факторе и невнимательности.

Как мы слышали, они проверили все возможное и решили, что использовался продукт, на упаковке которого не было написано о содержании фтора», – рассказала эксперт SVT и двукратная олимпийская чемпионка из Швеции Пернилла Виберг.

Норвежскую горнолыжницу Мувинкель дисквалифицировали на Кубке мира за превышение допустимого содержания фтора на лыжах

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13 комментариев

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VDX00
Опять Лошадь на лыжи написала?
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andrey.elsukov25@gmail.com
А кто это сделал? 😂
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Тюменский медвежонок
Ответ andrey.elsukov25@gmail.com
А кто это сделал? 😂
русские, вы что, очевидно же
+5
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Сергей
А теперь пусть вообще без смазки
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Юрий Костыгин
Ответ Иван Иванов
А зачем опять тащить на главную? Это же не дисквалификация за допинг, а разовое исключение из протокола. В прыжках с трамплина постоянно кого-то дисквалифицируют за нарушение экипировки, так почему-то отдельных новостей про это нет.
Просто этот случай войдёт в историю, т.к. он первый. Вот его и освещают подробнее. Потом это станет обыденностью. Волна хайпа ещё будет, когда первого беголыжника отстранят. Или биатлониста.
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encaro_one
А все равно, результат в любом случае аннулируют.
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Иван Иванов
А зачем опять тащить на главную? Это же не дисквалификация за допинг, а разовое исключение из протокола. В прыжках с трамплина постоянно кого-то дисквалифицируют за нарушение экипировки, так почему-то отдельных новостей про это нет.
+3
-3
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Charmless Man
У норвежцев - человеческий фактор, праститипжалста, у нас - уууу, всё врут, допингисты, на кол, на кол, нааааа кол.)
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Alexander Solodkov
какой фтор, какая упаковка. Это скорее всего губная помада виновата, или средство от астмы, или невнимательность... Всему найдут объяснения и за все простят. Это же не русские.
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Under
Ответ Иван Иванов
А зачем опять тащить на главную? Это же не дисквалификация за допинг, а разовое исключение из протокола. В прыжках с трамплина постоянно кого-то дисквалифицируют за нарушение экипировки, так почему-то отдельных новостей про это нет.
и как обычно ещё и теги напутали
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