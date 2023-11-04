Фтор попал на лыжи Рагнхиль Мувинкель с плохо очищенного оборудования для нанесения смазки

Причиной попадания фтора на лыжи норвежки Рагнхиль Мувинкель стало плохо очищенное оборудование для нанесения смазки.

В конце октября Мувинкель была дисквалифицирована на этапе Кубка мира в Австрии – за превышение допустимого содержания фтора на лыжах. Это вещество входит в состав лыжных мазей.

Однако проверка FIS показала, что смазка, которая использовалась при подготовке лыж Мувинкель, не содержала фтора.

Представитель компании Head заявил, что повышенное количество фтора было обнаружено на оборудовании.

«Очень важно четко понимать, что вины Мувинкель в случившемся нет. Она просто получила лыжи перед стартом», – сказал рейс-директор Head Райнер Зальцгебер.

Норвежскую горнолыжницу Мувинкель дисквалифицировали на Кубке мира за превышение допустимого содержания фтора на лыжах