Фтор попал на лыжи Рагнхиль Мувинкель с плохо очищенного оборудования для нанесения смазки

Теги Кубок мира дисквалификации горные лыжи сборная Норвегии жен Рагнхиль Мувинкель Лыжи

Причиной попадания фтора на лыжи норвежки Рагнхиль Мувинкель стало плохо очищенное оборудование для нанесения смазки.

В конце октября Мувинкель была дисквалифицирована на этапе Кубка мира в Австрии – за превышение допустимого содержания фтора на лыжах. Это вещество входит в состав лыжных мазей.

Однако проверка FIS показала, что смазка, которая использовалась при подготовке лыж Мувинкель, не содержала фтора. 

Представитель компании Head заявил, что повышенное количество фтора было обнаружено на оборудовании. 

«Очень важно четко понимать, что вины Мувинкель в случившемся нет. Она просто получила лыжи перед стартом», – сказал рейс-директор Head Райнер Зальцгебер. 

Норвежскую горнолыжницу Мувинкель дисквалифицировали на Кубке мира за превышение допустимого содержания фтора на лыжах

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий