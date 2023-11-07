Патриарх Кирилл: «Культ развитого тела стал элементом потребительской культуры, формой пропаганды гедонизма. Поэтому массовый спорт требует духовного сопровождения»

Теги патриарх Кирилл религия массовый спорт Лыжи

Патриарх Кирилл заявил, что массовому спорту необходимо духовное сопровождение.

«Культ развитого тела стал элементом потребительской культуры, формой пропаганды гедонизма. Не тело служит потребностям человеческой души, а наоборот, душа становится узницей тела и телесных желаний.

Поэтому массовый спорт, развитие которого активно и обоснованно поддерживается в нашей стране, требует духовного сопровождения. Мы с радостью видим, что многие из известных атлетов – верующие люди, которые служат своим спортивным талантом Отечеству и дают пример молодежи.

Но есть и противоположные примеры, когда спортивно развитое тело провозглашается самодостаточной ценностью и некоторые спортсмены попадают под влияние неоязычества. 

На Патриаршую комиссию по вопросам физической культуры и спорта возложена важная миссия христианского свидетельства, призванного стать важной составляющей работы со спортсменами, начиная от спортклубов и приходских спортивных секций и заканчивая мировыми чемпионатами.

Большие перспективы имеют и спортивные мероприятия, проходящие под эгидой Церкви, как, например, I Всероссийские спортивные игры имени святого благоверного великого князя Александра Невского, состоявшиеся в сентябре этого года в Кемерове. 

Церковь не должна стоять в стороне от такого важного сектора общественной жизни, каковым является спорт. Потому что в спорт вовлечены люди очень часто крещеные, православные, и поэтому пастырское, духовное сопровождение жизни спортсменов – дело действительно очень важное, своевременное.

Ведь главной целью спорта является не духовное, а физическое совершенство, а потому важно, чтобы стремление к физическому совершенству не сопровождалось помрачением или ослаблением духовного начала.

Все, что касается православных людей, – это наша задача, и попросил бы принимать это во внимание, особенно тем священнослужителям, которым надлежит проводить пастырскую работу с нашими спортсменами», – говорится в обращении патриарха. 

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48 комментариев

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Ебздрогыч
Гундяев нам будет рассказывать о гедонизме? Между прочим, о скромности патриарха можно рассказывать часами. Ну или яхтами
+76
-5
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Alexander2022
Духовные начала и этот человек - абсолютно противоположные вещи)
+46
-3
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Harza
Изыди нечистый...
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R Kukhov
Если букмекеры будут отчислять, условно, 3 процента, с дохода, этот святой человек их логотипы на иконы повесит и анафеме всех, кто ставки не делает, предаст
+25
-2
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Лжетрофеич
срамота...
+19
-3
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"Рот-Вайсс"
Вот такие вот руководители дискредитируют всю религию. Были подвижники Сергий Радонежский и Гермоген. А были Филарет-семибоярин и Гундяй.
+13
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Olga.t
Он уже и сюда пробрался... только этого спорту и не хватало...
"Пропал калабуховский дом"(Собачье сердце")
+11
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Zubi
Ответ R Kukhov
Если букмекеры будут отчислять, условно, 3 процента, с дохода, этот святой человек их логотипы на иконы повесит и анафеме всех, кто ставки не делает, предаст
Бк Леон ,Леон Бк будет с колокольни каждую службу кричать
+8
-1
+7
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sergey para
Монитор за мироточил
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R Air
Гуне нужно ещё больше "рабов божих" в коммерческую организацию РПЦ. Лавешка мимо кассы проходит.
+8
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opty
Обмахивать ракеты-носители кадилом и иконы в космос посылать уже недостаточно? Теперь и к спорту хотят присосаться?
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Pavel Nikolaev
Вспомнилась его тушка на яхте в Черном море))
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Алексей Агеев
Если коротко, что товарищ предлагает? Развесить иконы в фитнес-клубах? Или пойти дальше и закрепить за каждым клубом по священнику, который за определённую плату будет освещать тренажеры, а то и подходы к ним?
+4
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private dancer
Ну только патриарха нам здесь не хватало )))
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45_percent
Спортс решил по всем остросоциальным вопросам пройтись.
Думаю, затмили даже СПИД-ИНФО в лучшие годы.
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morjeus
Как бы лет через десять не дошло до того, что футболисты с хоккеистами перед каждым матчем будут совершать крестный ход вокруг поля, а для каждого спортивного мероприятия/соревнования надо будет получать благословение церкви
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Ростислав Романенко
Надо подкинуть что-ли патриарху идею - открыть сеть православных тренажерных залов. Молись, давай десятину, делай жим лежа.
Кто не ходит в храмы - не русский.
Кто не ходит в православные качалки - не русский.
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Alex Metallov
Ответ Ебздрогыч
Гундяев нам будет рассказывать о гедонизме? Между прочим, о скромности патриарха можно рассказывать часами. Ну или яхтами
Да дело не только в нем, а вообще, вот в этих так называемых структурах, которые вроде как отвечают за духовное, но регулярно лезут в материальное. В их рядах много таких вот ребят. Ну, скажем так... чревоугодников и сребролюбцев. Когда о гедонизме говорит чревоугодник с толстым телом и опухшими щеками и сребролюбец, который ежедневно удовлетворяет потребности своего тела за счет материальных благ, то как-то невольно задумываешься, а искренен ли этот человек или же он нагло врёт. Все время такое впечатление, что тебя пытаются обмануть. Они же сами не живут по своим правилам, но от других ждут, что те будут так жить. А все-таки личный пример он очень важен.
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nmnackjbxkasbk
гейдонизма!
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Dima67
Для правильной пропаганды здорового духа в здоровом теле - священнослужители должны демонстрировать себя без скрывающего формы одеяния.
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Don_Krebs
Гуня в последнее время жжет не по-деццки. На днях заявил, что не православные не могут считаться русскими (там дословно чуть иначе сформулировано, но смысл такой). Наверное, лавры Камеди клаба не дают покоя.
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Petter Hegre
Как появляется информация о данной личности, так сразу вспоминаю, как оная поскользнулась на "святой" воде и опустилась на пятую точку!
И в цирк не нужно было ходить 🤣🤣🤣
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Skyolker
Он бы на свое тело посмотрел...про душу так вообще лучше не говорить.
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Любитель побеждать
И креста на башке
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Alexander Poljakov
Ответ xQcoW
Уверен у этого старика все коллекции часов «Ролекс»))
Ролекс это слишком мелко. Он что, простолюдин по вашему?))
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