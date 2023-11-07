Патриарх Кирилл: «Культ развитого тела стал элементом потребительской культуры, формой пропаганды гедонизма. Поэтому массовый спорт требует духовного сопровождения»
Патриарх Кирилл заявил, что массовому спорту необходимо духовное сопровождение.
«Культ развитого тела стал элементом потребительской культуры, формой пропаганды гедонизма. Не тело служит потребностям человеческой души, а наоборот, душа становится узницей тела и телесных желаний.
Поэтому массовый спорт, развитие которого активно и обоснованно поддерживается в нашей стране, требует духовного сопровождения. Мы с радостью видим, что многие из известных атлетов – верующие люди, которые служат своим спортивным талантом Отечеству и дают пример молодежи.
Но есть и противоположные примеры, когда спортивно развитое тело провозглашается самодостаточной ценностью и некоторые спортсмены попадают под влияние неоязычества.
На Патриаршую комиссию по вопросам физической культуры и спорта возложена важная миссия христианского свидетельства, призванного стать важной составляющей работы со спортсменами, начиная от спортклубов и приходских спортивных секций и заканчивая мировыми чемпионатами.
Большие перспективы имеют и спортивные мероприятия, проходящие под эгидой Церкви, как, например, I Всероссийские спортивные игры имени святого благоверного великого князя Александра Невского, состоявшиеся в сентябре этого года в Кемерове.
Церковь не должна стоять в стороне от такого важного сектора общественной жизни, каковым является спорт. Потому что в спорт вовлечены люди очень часто крещеные, православные, и поэтому пастырское, духовное сопровождение жизни спортсменов – дело действительно очень важное, своевременное.
Ведь главной целью спорта является не духовное, а физическое совершенство, а потому важно, чтобы стремление к физическому совершенству не сопровождалось помрачением или ослаблением духовного начала.
Все, что касается православных людей, – это наша задача, и попросил бы принимать это во внимание, особенно тем священнослужителям, которым надлежит проводить пастырскую работу с нашими спортсменами», – говорится в обращении патриарха.
"Пропал калабуховский дом"(Собачье сердце")
Думаю, затмили даже СПИД-ИНФО в лучшие годы.
Кто не ходит в храмы - не русский.
Кто не ходит в православные качалки - не русский.
И в цирк не нужно было ходить 🤣🤣🤣