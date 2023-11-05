Менеджер лыжной сборной Швеции: «Кто-нибудь из зрителей может бросить фтор на трассу. В подобных случаях вы никогда не сможете защитить себя от саботажа»

Теги Кубок мира лыжные гонки сборная Швеции жен сборная Швеции Калле Халварссон Майя Далквист Андерс Бистрем Лыжи

Шведские лыжники опасаются саботажа из-за фтора на Кубке мира.

С сезона-2023/24 вступил в силу запрет на использование фторсодержащих мазей. 

Майя Далквист: Если кто-то захочет устроить саботаж, он найдет способ это сделать. Особенно сейчас, в начале, пока никто не знает, как все работает. 

Единственное, на что я могу надеяться, это что все хотят соревноваться честно.

Калле Халварссон: Конечно, я чувствую себя неуверенно. Я знаю, что с машиной, определяющей уровень фтора, были проблемы, она не работала. Можно ли быть уверенным, что она будет работать в день начала Кубка мира в Руке? Я не знаю. 

Я не уверен, что все пройдет нормально. Думаю, даже FIS в этом не уверена.

Менеджер сборной Швеции Андерс Бистрем считает, что саботировать соревнования могут зрители. 

«Достаточно кому-нибудь из зрителей подумать, что кто-то бежит слишком быстро, и бросить фтор на трассу. В подобных случаях вы никогда не сможете защитить себя от чьего-то саботажа», – заявил Бистрем.

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5 комментариев

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Александр Гороховик
Ответ imaxim
Смешно. Если кто-то из зрителей бросит фтор по ходу гонки - то это во-первых попадёт на камеру, а во-вторых этот фтор найдут у всех участников гонки
Во-первых, слепых зон на соревнованиях ещё больше, чем в супермаркете, нашпигованном камерами.
Во-вторых, есть, например, завершающий Красной группы на последнем круге, когда за ним уже никого нет. А представителей слабейшей группы, заехавших во второй полтинник, вряд ли будут проверять на фтор, как не проверяют аутсайдеров и на допинг.
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imaxim
Смешно. Если кто-то из зрителей бросит фтор по ходу гонки - то это во-первых попадёт на камеру, а во-вторых этот фтор найдут у всех участников гонки
+2
-2
0
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imaxim
Ответ Александр Гороховик
Во-первых, слепых зон на соревнованиях ещё больше, чем в супермаркете, нашпигованном камерами. Во-вторых, есть, например, завершающий Красной группы на последнем круге, когда за ним уже никого нет. А представителей слабейшей группы, заехавших во второй полтинник, вряд ли будут проверять на фтор, как не проверяют аутсайдеров и на допинг.
Если представитель красной группы заявит о таком подозрении, то проверят это раз, а два, если тебе на разделках показывают не всю трассу, а только отсечки, это не значит, что снимается не вся трасса, как в контактных гонках
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Александр Гороховик
Ответ imaxim
Если представитель красной группы заявит о таком подозрении, то проверят это раз, а два, если тебе на разделках показывают не всю трассу, а только отсечки, это не значит, что снимается не вся трасса, как в контактных гонках
Каждый метр многокилометровой трассы каждую секунду не снимается, тут нечего и обсуждать.
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imaxim
Ответ Александр Гороховик
Каждый метр многокилометровой трассы каждую секунду не снимается, тут нечего и обсуждать.
Круг обычно 2.5 км или максимум 3.3. Это легкотня расставить там камеры
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