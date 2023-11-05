Менеджер лыжной сборной Швеции: «Кто-нибудь из зрителей может бросить фтор на трассу. В подобных случаях вы никогда не сможете защитить себя от саботажа»

Шведские лыжники опасаются саботажа из-за фтора на Кубке мира.

С сезона-2023/24 вступил в силу запрет на использование фторсодержащих мазей.

Майя Далквист: Если кто-то захочет устроить саботаж, он найдет способ это сделать. Особенно сейчас, в начале, пока никто не знает, как все работает.

Единственное, на что я могу надеяться, это что все хотят соревноваться честно.

Калле Халварссон: Конечно, я чувствую себя неуверенно. Я знаю, что с машиной, определяющей уровень фтора, были проблемы, она не работала. Можно ли быть уверенным, что она будет работать в день начала Кубка мира в Руке? Я не знаю.

Я не уверен, что все пройдет нормально. Думаю, даже FIS в этом не уверена.

Менеджер сборной Швеции Андерс Бистрем считает, что саботировать соревнования могут зрители.

«Достаточно кому-нибудь из зрителей подумать, что кто-то бежит слишком быстро, и бросить фтор на трассу. В подобных случаях вы никогда не сможете защитить себя от чьего-то саботажа», – заявил Бистрем.