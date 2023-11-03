Тарьей Бо о ситуации с Бротеном: «Надеюсь, кто-то в федерации лыж возьмет ответственность. Выглядит непрофессионально, что они 3 года не садились за стол переговоров»

Теги сборная Норвегии горные лыжи Тарьей Бо Федерация лыжных видов спорта Норвегии сборная Норвегии (горные лыжи) Лукас Бротен Лыжи

Тарьей Бо высказался о конфликте норвежской федерации лыж с Лукасом Бротеном.

В октябре 23-летний норвежский горнолыжник Бротен завершил карьеру. Причиной стал конфликт с Федерацией лыжных видов спорта Норвегии из-за имиджевых прав.

«Я в самом деле был шокирован, увидев в интернете громкие заголовки СМИ. Думаю, никто не хотел доводить до такого. Но ситуация, видимо, показывает, насколько далеко это зашло для него (Бротена) и что они не пришли к взаимопониманию, диалогу. Именно это поражает. И это драматично», – сказал 11-кратный чемпион мира по биатлону Тарьей Бо.

Биатлонист также критически оценил действия федерации.

«Исходя из того, что я читал, выглядит непрофессионально, что в течение трех лет они не садились за стол переговоров.

Видимо, многие мечты Лукаса теперь разбиты. Надеюсь, что кто-нибудь в лыжной федерации поймет это и возьмет на себя ответственность», – добавил Тарьей Бо.

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