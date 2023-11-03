«Еще немного, и я бы разрушила все, что построила». Шарлотте Калла в 2021 году пропустила два допинг-теста в течение 23 дней

Шведская лыжница Шарлотте Калла рассказала, как пропустила два допинг-теста.

В мае 2021 года она пропустила две проверки за 23 дня. При пропуске третьего допинг-теста Калла была бы дисквалифицирована.

«Шок ощущался даже физически. Я никогда не испытывала ничего подобного. Какая-то невидимая сила ударила меня так, что я согнулась. Я ощущала, что еще немного – и я разрушу все, что построила. Это повлекло бы последствия для многих людей.

Никто не захочет видеть полную картину, слушать твои объяснения, оправдания за невнимательность. Еще один пропуск поставил бы на мне печать, которую невозможно было бы снять: осуждена за допинг», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка.

По словам лыжницы, не говорила о пропусках допинг-тестов даже близким людям. Она испытывала сильный стресс и начала устанавливать будильники, чтобы каждый день сверяться с системой ADAMS.

«Я точно знала, что сделаю сразу после завершения карьеры – отменю регистрацию в системе ADAMS.

После этого мне больше не придется беспокоиться о том, что я пропущу допинг-контроль, и сообщать о том, где в мире я буду находиться», – сказала .