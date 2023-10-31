Трехкратная олимпийская чемпионка по лыжам Шарлотте Калла: «Гадалка сказала мне: «Я вижу норвежку. Ее заподозрят в допинге. Она блондинка»

Теги допинг лыжные гонки сборная Норвегии жен Шарлотте Калла сборная Швеции жен Тереза Йохауг ахахаха Лыжи

Шарлотте Калла заявила, что гадалка предсказала ей допинг у Терезы Йохауг.

Об этом трехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Калла рассказала в автобиографии. 

Калла посетила гадалку летом 2012 года. Она отметила, что была настроена скептически, но в некоторых словах гадалки узнала себя. 

«Гадалка сказала мне: «Дело твоей жизни – быть путеводной звездой для других женщин. Ты сильная, но хрупкая». 

А последнее, что она мне сказала, напугало меня: «Нужно ждать. Я вижу норвежку. Ее заподозрят в допинге. Она блондинка», – говорится в книге. 

В июне 2016 года Калла рассказала о разговоре с гадалкой своему советнику по СМИ Торбьорну Нордваллю. 

«Спустя три месяца я получила смс от Норвалля. Там была ссылка. Я перешла по ней и увидела новость: Терезу Йохауг обвинили в допинге. В моей голове царил хаос», – написала Калла. 

Неизвестные детали о допинг-истории Йохауг с кремом для губ: Терезу попросили солгать – и над головой президента пролетела ручка

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7 комментариев

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Владимир Мизгинов
Я так понял, лекарство от астмы с кофеином до сих пор не отпустило?
+2
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Степаныч_1
Норвежка и блондинка, не может быть
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Evergreen
В голове действительно хаос похоже
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Жан-Жак Руссо
Это и так понятно было, тут к гадалке не ходи
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Дмитрий Шелема
Ответ Evergreen
В голове действительно хаос похоже
в голове нечто, созвучное с фамилией
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Treq Qert
Ответ GLW
30 лет гадалки, блин я думал, что это только росс. неадкеватство, а это мировой тренд
Меньше думай
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