Трехкратная олимпийская чемпионка по лыжам Шарлотте Калла: «Гадалка сказала мне: «Я вижу норвежку. Ее заподозрят в допинге. Она блондинка»

Шарлотте Калла заявила, что гадалка предсказала ей допинг у Терезы Йохауг.

Об этом трехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Калла рассказала в автобиографии.

Калла посетила гадалку летом 2012 года. Она отметила, что была настроена скептически, но в некоторых словах гадалки узнала себя.

«Гадалка сказала мне: «Дело твоей жизни – быть путеводной звездой для других женщин. Ты сильная, но хрупкая».

А последнее, что она мне сказала, напугало меня: «Нужно ждать. Я вижу норвежку. Ее заподозрят в допинге. Она блондинка», – говорится в книге.

В июне 2016 года Калла рассказала о разговоре с гадалкой своему советнику по СМИ Торбьорну Нордваллю.

«Спустя три месяца я получила смс от Норвалля. Там была ссылка. Я перешла по ней и увидела новость: Терезу Йохауг обвинили в допинге. В моей голове царил хаос», – написала Калла.

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