Мужской гигантский слалом на Кубке мира в Австрии отменен из-за сильного ветра

Теги Кубок мира горные лыжи FIS сборная Австрии гигантский слалом Марко Шварц Лыжи

Мужской гигантский слалом на этапе Кубка мира в австрийском Зельдене отменен из-за сильного ветра.

Об этом сообщила Международная федерация лыжного спорта (FIS). Соревнования должны были пройти сегодня, 29 октября.

Отмечается, что 43 из 73 участников успели выступить в первой попытке, лучшее время среди них показал австриец Марко Шварц (51,85 секунды). Но организаторы решили не продолжать старты из-за усиления ветра.

Женский гигантский слалом завершился накануне – победила Лара Гут-Бехрами из Швейцарии.

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