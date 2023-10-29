Мужской гигантский слалом на Кубке мира в Австрии отменен из-за сильного ветра

Мужской гигантский слалом на этапе Кубка мира в австрийском Зельдене отменен из-за сильного ветра.

Об этом сообщила Международная федерация лыжного спорта (FIS). Соревнования должны были пройти сегодня, 29 октября.

Отмечается, что 43 из 73 участников успели выступить в первой попытке, лучшее время среди них показал австриец Марко Шварц (51,85 секунды). Но организаторы решили не продолжать старты из-за усиления ветра.

Женский гигантский слалом завершился накануне – победила Лара Гут-Бехрами из Швейцарии.