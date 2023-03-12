Горные лыжи. Кубок мира. Одерматт победил в гигантском слаломе, Кристофферсен – 2-й, Пинтуро – 3-й

Швейцарец Марко Одерматт выиграл гигантский слалом на этапе Кубка мира в Краньска-Горе.

Горные лыжи

мира

Краньска-Гора, Словения

Мужчины

Гигантский слалом

1. Марко Одерматт (Швейцария) – 2.20,91

2. (Норвегия) – 0,32

3. (Франция) – 0,70

4. (Словения) – 1,62

5. (Норвегия) – 1,63

6. Филиппо Делла Вите (Италия) – 1,83

7. Марко Шварц (Австрия) – 1,89

8. Лука де Алипрандини (Италия) – 2,23