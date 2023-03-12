Горные лыжи. Кубок мира. Одерматт победил в гигантском слаломе, Кристофферсен – 2-й, Пинтуро – 3-й

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Швейцарец Марко Одерматт выиграл гигантский слалом на этапе Кубка мира в Краньска-Горе.

Горные лыжи

Кубок мира

Краньска-Гора, Словения

Мужчины

Гигантский слалом

1. Марко Одерматт (Швейцария) – 2.20,91

2. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) – 0,32

3. Алексис Пинтуро (Франция) – 0,70

4. Жан Краньец (Словения) – 1,62

5. Лукас Бротен (Норвегия) – 1,63

6. Филиппо Делла Вите (Италия) – 1,83

7. Марко Шварц (Австрия) – 1,89

8. Лука де Алипрандини (Италия) – 2,23

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4 комментария

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Вегетарианец_
Пинтуро и Кристофферсон поменялись местами: вчера француз был вторым, а норвежец третьим, сегодня - наоборот.) Победитель неизменный - Одерматт. В ГС с ним практически невозможно бороться, это уже его шестая в сезоне победа в этом виде. К большому хрустальному глобусу и малому в зачете СГ теперь добавился малый глобус в ГС. Шикарный сезон!
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Йенс Мустерманн
Он ещё перед этим этапом стал досрочным победителем общего зачёта.
Почти все малые глобусы разыграны, кроме слаломного. На самом последнем этапе в календаре и порешают чей он.
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Neo31
да там сразу 2 паковать, большой и малый))
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зритель1988
Глобус запакуйте)
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