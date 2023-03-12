Горные лыжи. Кубок мира. Одерматт победил в гигантском слаломе, Кристофферсен – 2-й, Пинтуро – 3-й
Швейцарец Марко Одерматт выиграл гигантский слалом на этапе Кубка мира в Краньска-Горе.
Горные лыжи
Кубок мира
Краньска-Гора, Словения
Мужчины
Гигантский слалом
1. Марко Одерматт (Швейцария) – 2.20,91
2. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) – 0,32
3. Алексис Пинтуро (Франция) – 0,70
4. Жан Краньец (Словения) – 1,62
5. Лукас Бротен (Норвегия) – 1,63
6. Филиппо Делла Вите (Италия) – 1,83
7. Марко Шварц (Австрия) – 1,89
8. Лука де Алипрандини (Италия) – 2,23
Почти все малые глобусы разыграны, кроме слаломного. На самом последнем этапе в календаре и порешают чей он.