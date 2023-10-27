Кадры фотофиниша в лыжных гонках на соревнованиях FIS будут доступны только судьям
Кадры фотофиниша в лыжных гонках теперь будут доступны только судьям.
Новые правила утверждены советом Федерации лыжных видов спорта и опубликованы на сайте FIS.
«Победитель определяется по носку ботинка. Результат фотофиниша предоставляется только жюри», – говорится в новой редакции правил.
1я мишень - попал!
2я мишень - попааал!
3я мишень - попал! Ты что тренировался где-то?
4я мишень - попаааааал….
5я мишень - эх не попал! Так я же еще не стрелял! Ааа ну стреляй-стреляй…
Это же элемент шоу
А почему только судьям это будет доступно?
Или не хотят рекламировать ботинки???)
б) Если судья не прав - смотри пункт а).