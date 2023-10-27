Кадры фотофиниша в лыжных гонках на соревнованиях FIS будут доступны только судьям

Теги Кубок мира лыжные гонки FIS Лыжи

Кадры фотофиниша в лыжных гонках теперь будут доступны только судьям.

Новые правила утверждены советом Федерации лыжных видов спорта и опубликованы на сайте FIS. 

«Победитель определяется по носку ботинка. Результат фотофиниша предоставляется только жюри», – говорится в новой редакции правил. 

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25 комментариев

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papadok
В разделках время прохождения дистанции тоже лучше скрыть. Отвлекает от созерцания эстетики лыжного хода.
+68
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Андрей Балабаев
Ахаха! Давайте и повторы спорных моментов в футболе только судьям вар показывать, а мы будем верить на слово
+49
0
+49
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SkierNSK
Теперь жюри будет лучше зарабатывать 😅
+42
-1
+41
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Russ Ivan
Можно вообще никогда и никому не показывать гонки, сразу протокол и награждение...
+24
-1
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Bombanero
Как в анекдоте про джентльменов: "Тут-то мне карта и поперла")
+21
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CJ7
Это как сценка у Камызяк: попади в 5 мишеней из воображаемого ружья и забери приз
1я мишень - попал!
2я мишень - попааал!
3я мишень - попал! Ты что тренировался где-то?
4я мишень - попаааааал….
5я мишень - эх не попал! Так я же еще не стрелял! Ааа ну стреляй-стреляй…
+16
-1
+15
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Фан Рубина
Ещё места в гонке начните распределять в соответствии с предгоночным сценарием.
+13
-1
+12
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Торт Спартак
Ответ Russ Ivan
Можно вообще никогда и никому не показывать гонки, сразу протокол и награждение...
Зачем такие сложности? Просто вручили кубки мира и разошлись!)
+8
0
+8
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dimitrii63
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
демократично то как
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Сергей Федечко
Это нога чья надо нога!
+6
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AlbertDav
Зачем?!
Это же элемент шоу
+6
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Bul.Bul
А логика в чем? Это де какое поле для недопонимания и негатива…
+4
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Лизавета Анна -Мария
Караул, дискриминацииииия! Я тоже хочу наблюдать на финише носки ботинок!!
А почему только судьям это будет доступно?
Или не хотят рекламировать ботинки???)
+6
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velesss
Может не показывать Протокол стартов и фини шей, да сами гонки достаточно все передать судьям и они будут объявлять кто победил, верней кто больше заплатил федерации и судьям. Далее мат.
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Melnikov1968
И в чем смысл? Идите вы куда подальше со своими правилами, которые сами об’яснить не можете.
+6
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SkierNSK
Завтра, кстати, уже первые лыжные соревнования начинаются. Участвует группа Перевозчикова и белорусские лыжники.
+5
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evgeniy
а) Судья всегда прав.
б) Если судья не прав - смотри пункт а).
+4
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Valery McCane
Ответ Russ Ivan
Можно вообще никогда и никому не показывать гонки, сразу протокол и награждение...
Как в советские времена - отчёт и таблицы в советском спорте по всем видам на стенде.. Может и не было соревнований))
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Сергей Гришин
Ответ Russ Ivan
Можно вообще никогда и никому не показывать гонки, сразу протокол и награждение...
чистота и прозрачность👍😂
+2
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Александр Гороховик
Ответ CJ7
Это как сценка у Камызяк: попади в 5 мишеней из воображаемого ружья и забери приз 1я мишень - попал! 2я мишень - попааал! 3я мишень - попал! Ты что тренировался где-то? 4я мишень - попаааааал…. 5я мишень - эх не попал! Так я же еще не стрелял! Ааа ну стреляй-стреляй…
А камызяки взяли это у коня Юлия в богатырях, когда он пол-царства выигрывал по загаданному числу.
+1
0
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Cheldun
Это было условие Клэбо,чтоб он участвовал в кубке
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keylargo
Я не понел, Клэбо уже выиграл?
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undermail@mail.ru
Вопрос только один. Зачем? Тут то споров не было, все все водили и решение всегда было понятно, даже если это миллиметр. Теперь будут лишние споры, при таких ситуациях.
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Digger86
Это ещё больше повысит и так невероятный зрительский интерес!
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