Кадры фотофиниша в лыжных гонках на соревнованиях FIS будут доступны только судьям

Кадры фотофиниша в лыжных гонках теперь будут доступны только судьям.

Новые правила утверждены советом Федерации лыжных видов спорта и опубликованы на сайте FIS.

«Победитель определяется по носку ботинка. Результат фотофиниша предоставляется только жюри», – говорится в новой редакции правил.