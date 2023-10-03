FIS увеличила количество команд, получающих призовые в эстафетах на Кубке мира

FIS увеличила количество мест с призовыми в эстафетах Кубка мира.

Совет Международной федерации лыжных видов ( ) утвердил правила выплат призовых на этапах Кубка мира в сезоне-2023/24.

Главное изменение по сравнению с прошлым сезоном касается призовых в командных гонках. Теперь выплаты в эстафетах и командных спринтах будут получать топ-10. Ранее призовые выплачивались командам, вошедшим в топ-6.

Остальные выплаты останутся прежними, фонд «Тур де Ски» тоже остался без изменений.