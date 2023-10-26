«На благосклонность невменяемых людей уповать не приходится». Васильев о недопуске российских биатлонистов и лыжников

Дмитрий Васильев заявил о невменяемости людей, отстраняющих спортсменов России.

25 октября Международная федерации лыжного спорта (FIS) оставила в силе недопуск россиян к турнирам под своей эгидой.

– Почему так нервничали именно скандинавы при обсуждении решения о продлении отстранения россиян?

– Сила пропаганды налицо. От спортсменов ожидать здравого анализа как‑то не приходится. Потому что они заняты своим делом, тренировками и выступлениями. Они очень далеки от деталей. Руководствуясь пропагандистскими заявлениями стран, они делают выводы.

Кроме того, россияне – основные конкуренты. Почему бы не использовать такую возможность и подольше не допускать нас до международных стартов?!

Хочется задать вопрос этим спортсменам. Чего они хотят? Какая конечная цель? Вечно это продолжаться не может. Неизвестен период. Но они же предлагают нас вообще никогда не допускать, что абсурд полный. Возникает вопрос: что они там курят и нюхают?

– У вас есть ощущение по зимним Олимпийским играм относительно допуска в биатлоне и лыжах?

– Дело не в Играх, а вообще в допуске россиян до международных соревнований. На мой взгляд, пока не закончится СВО, пока не будет отстранен состав МОК (Международный олимпийский комитет) с Бахом, вряд ли что‑то изменится. На благосклонность невменяемых людей уповать не приходится.

Думаю, что надо успокоиться, не торопиться и не стремиться ни на какие Олимпиады. Игры сейчас все деградируют. Необходимо создавать новый формат, о чем много говорилось.

Почему бы не использовать формат БРИКС? Сперва это будут не слишком конкурентные соревнования. Но и Олимпийские игры поначалу вызывали только улыбку. Сейчас их смотрит половина человечества. Нужно делать свое дело. И не ждать, что нас пригласят. А нас пригласят все же, я в этом не сомневаюсь, – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.