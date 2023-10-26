«На благосклонность невменяемых людей уповать не приходится». Васильев о недопуске российских биатлонистов и лыжников

Теги МОК Олимпийская сборная России IBU FIS Томас Бах Дмитрий Васильев Олимпиада-2026 Игры БРИКС Лыжи

Дмитрий Васильев заявил о невменяемости людей, отстраняющих спортсменов России.

25 октября Международная федерации лыжного спорта (FIS) оставила в силе недопуск россиян к турнирам под своей эгидой.

– Почему так нервничали именно скандинавы при обсуждении решения о продлении отстранения россиян?

– Сила пропаганды налицо. От спортсменов ожидать здравого анализа как‑то не приходится. Потому что они заняты своим делом, тренировками и выступлениями. Они очень далеки от деталей. Руководствуясь пропагандистскими заявлениями стран, они делают выводы.

Кроме того, россияне – основные конкуренты. Почему бы не использовать такую возможность и подольше не допускать нас до международных стартов?!

Хочется задать вопрос этим спортсменам. Чего они хотят? Какая конечная цель? Вечно это продолжаться не может. Неизвестен период. Но они же предлагают нас вообще никогда не допускать, что абсурд полный. Возникает вопрос: что они там курят и нюхают?

– У вас есть ощущение по зимним Олимпийским играм относительно допуска в биатлоне и лыжах?

– Дело не в Играх, а вообще в допуске россиян до международных соревнований. На мой взгляд, пока не закончится СВО, пока не будет отстранен состав МОК (Международный олимпийский комитет) с Бахом, вряд ли что‑то изменится. На благосклонность невменяемых людей уповать не приходится.

Думаю, что надо успокоиться, не торопиться и не стремиться ни на какие Олимпиады. Игры сейчас все деградируют. Необходимо создавать новый формат, о чем много говорилось.

Почему бы не использовать формат БРИКС? Сперва это будут не слишком конкурентные соревнования. Но и Олимпийские игры поначалу вызывали только улыбку. Сейчас их смотрит половина человечества. Нужно делать свое дело. И не ждать, что нас пригласят. А нас пригласят все же, я в этом не сомневаюсь, – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.

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28 комментариев

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Melnikov1968
Снова поток оскорблений. Вчера от Тихонова, сегодня от Васильева. Мне бы тоже не хотелось с такими людьми общаться, здороваться, соревноваться. Для чего? Одна грязь и негатив. Да пошли вы лесом.
+59
-6
+53
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Сергей
Гав, гав, гав...
+37
-6
+31
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leon01
так если игры деградируют,что вам так неймётся то?
+31
-3
+28
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fewral
Самый вменяемый из вменяемых.)
Игры БРИКС прошли, только о них никто ничего не знал.)
+27
-4
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Вечно в бане
“Сила пропаганды налицо. От спортсменов ожидать здравого анализа как‑то не приходится. Потому что они заняты своим делом, тренировками и выступлениями. Они очень далеки от деталей. Руководствуясь пропагандистскими заявлениями стран, они делают выводы.”
“На благосклонность невменяемых людей уповать не приходится.”

Никогда бы не подумал, что буду в чем-то соглашаться с Васильевым. Но есть нюанс…
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Atsuktuvas
//От спортсменов ожидать здравого анализа как‑то не приходится.//
Поверим бывшему спортсмену.
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Ilya Kurepa
это здесь на спорт.ру сборник из невменяемых людей... которых постоянно печатают...
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Melnikov1968
Ответ Йохан Чпохан
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Тебя не должно волновать кто я такой? Оскорбления говорят лишь о злобе. Путь в никуда.
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Александр Трифон0в
И зачем лезть туда, если там невменяемые, да еще и бездуховные? Есть же Талибан и КНДР
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Антон Александров
Ответ Глеб Вихрев
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По-моему, это Путин
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Andreas Shev
А может невменяемые люди находится в другом месте?
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Аврал
Ответ Ilya Kurepa
это здесь на спорт.ру сборник из невменяемых людей... которых постоянно печатают...
На сайте есть рубрика-кунсткамера.В рамках этого проекта показывают разных персонажей.)
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Adolf Glieder
Ответ Чавес2
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Нет, он про Васильева.
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Oleg Pavlov
Все вопросы по недопуску, господин Васильев, задайте этому самому невменяемому! И про то, что он курит и нюхает, как Вы выразились тоже задайте...
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Йохан Чпохан
не совсем так. они очень даже вменяемые и специально налогают вето, чтобы дёрнуть побольше медалей, пока маза есть. с их стороны всё логично. другое дело, что подло и не по спортивному.
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Татьяна Солотина
А кто тут невменяемый??? Обзываться и оскорблять других, выставлять себя самыми лучшими, да уповать на БРИКС, вот только и остаётся!
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La Gushka
А как пригласят - назло бабке лет пятнадцать не приходить!
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Melnikov1968
Ответ kupezz
Ну они то конечно в интервью на Россию грязь не льют. Они же ангелы...) А вот мы, это другое, ни за что вот так своё несогласие высказываем, вообще беспредельщики... Да?) Да нормальный россиянин после всех их слов, обвинений и оскорблений в одном поле с##ть не сядет. Русский высказывается, сразу ой, какой плохой, брехню говорит, прозомбировали. Они высказываются, так ,ой, красавцы какие, правду-матку рубят и главное всё по делу, по делу))
Я не знаю как высказываются западники, и ни слова об этом не сказал. Но наши постоянно льют помои. Ничего хорошего из этого не выйдет.
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Beriya
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