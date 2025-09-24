Решение FIS по допуску российских спортсменов отложено до 21 октября
FIS отложила принятие решения по допуску российских спортсменов до октября.
В Цюрихе проходит заседание Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). Вопрос участия россиян в международных соревнованиях обсуждали, но решение не приняли.
Очередное заседание организации состоится 21 октября.
Российские спортсмены не выступают на турнирах под эгидой FIS с марта 2022 года.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: NRK
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости