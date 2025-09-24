4

Решение FIS по допуску российских спортсменов отложено до 21 октября

FIS отложила принятие решения по допуску российских спортсменов до октября.

В Цюрихе проходит заседание Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). Вопрос участия россиян в международных соревнованиях обсуждали, но решение не приняли. 

Очередное заседание организации состоится 21 октября. 

Российские спортсмены не выступают на турнирах под эгидой FIS с марта 2022 года. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: NRK
