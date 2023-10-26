«Одно устройство стоит 30 тысяч евро. Нам нужно минимум четыре». В Федерации лыж Финляндии пожаловались на расходы из-за мер по выявлению фтора

В Федерации лыж Финляндии пожаловались на новые расходы из-за мер против фтора.

В марте сообщалось, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) введет полный запрет на применение фторсодержащих средств для лыж с сезона-2023/24. Ранее нововведения откладывались из-за недостатков систем мониторинга.

«Одно устройство (по выявлению фтора – Sports.ru) стоит 30 тысяч евро. Согласно расчетам, нам нужно минимум четыре, а это требует расходов в размере 120 тысяч евро», – сказал исполнительный директор Федерации лыжного спорта Финляндии Исмо Хямяляйнен, отметив, что на данный момент куплено лишь одно такое устройство.

Хямяляйнен рассчитывает, что FIS хотя бы частично покроет расходы. Также он объяснил, что количество оборудования обусловлено тем, что Финляндия дважды за сезон проводит соревнования Кубка мира.

Финская лыжница Кертту Нисканен выразила надежду, что нововведения не повлияют на спорт.

«Сейчас положение дел сильно меняется – остается лишь надеяться, что игра будет честной. Поговаривают, что устройства для мониторинга выдают реальные результаты с определенной вероятностью. Надеюсь, это всего лишь слухи», – сказала четырехкратный олимпийский призер Нисканен.