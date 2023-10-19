Вероника Степанова о призыве норвежских лыжниц упростить трассы: «Меня злит, когда требуют поменять правила, если не способны догнать»

Вероника Степанова объяснила, почему лыжные трассы нужно делать жестче.

Ранее пять норвежских спортсменок обратились в Федерацию лыжных видов спорта страны, заявив о слишком высокой сложности трасс. Они указали, что чрезмерные условия подталкивают лыжниц худеть, а это может вызвать расстройство пищевого поведения.

«Пять норвежских лыжниц-юниорок решили побороться за улучшение своих шансов на лыжне – требуя упростить сами трассы. И их с полной серьезностью слушают, даже соглашаются.

Есть такое расстройство – психический инфантилизм. Специально прочитала научное определение: «задержка темпов эмоционально-волевого развития личности, несоответствие поведения требованиям возраста с длительно сохраняющимися детскими чертами».

Меня действительно злит, когда требуют поменять правила, если не способны догнать. Не можешь скинуть вес? Давайте уберем подъемы! Не можешь после десяти лет занятий лыжами научиться съезжать со спуска, не теряя скорости? Давайте уберем сложные спуски, «девочке же неудобно!» Вообще, давайте все и всех максимально уравняем!

На Западе это сейчас принято – особенно в Скандинавии. Главное – кого-нибудь из несчастных пожалеть. Проблема в том, что именно они все тренды в лыжах и определяют.

Ровно два года назад я именно поэтому вступила в дискуссию с норвежскими медиа, вот что я тогда им говорила: «… Я реагирую на то, как вы создаете впечатление, что лыжные гонки – это опасный для здоровья вид спорта, особенно для девочек-подростков. Я знаю гораздо больше о том, что значит быть девочкой-подростком, которая профессионально занимается лыжами, и думаю, что такая точка зрения наносит ущерб нашему виду спорта…» (из интервью Dagbladet в ноябре 2021).

Ничего с тех пор в моем отношении не изменилось: если хочешь расти, совершенствоваться, чтобы твои вступления и сам твой спорт оставался интересным публике, трассы надо делать жестче, а не мягче. И расстройства пищевого поведения здесь абсолютно ни при чем», – написала олимпийская чемпионка Вероника Степанова в своей колонке на «Матч ТВ».