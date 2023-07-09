Вероника Степанова: «Такая масса мышц относительно общей массы тела, как у меня сейчас, очень у немногих соперниц. Хотя до словенки Уревц мне пока далеко»

Олимпийская чемпионка Вероника Степанова сравнила мышцы лыжниц и биатлонисток.

«Без ложной скромности: такая масса мышц относительно общей массы тела, как у меня сейчас, очень у немногих современных соперниц, норвежек и шведок. Хотя до словенки Евы Уревц мне пока далеко.

Тренд докатился не только до российских лыжниц. Мы довольно редко пересекаемся с биатлонистками, но еще пару лет назад даже самый неискушенный болельщик мог сказать, кто лыжница, а кто биатлонистка, увидев нас на лыжероллерной трассе или кроссе. Биатлонистки здорово уступали нам рельефом мышц и превосходили в индексе массы тела.

Но вот когда мы прошлой осенью тренировались с группой Истомина, меня – и не только меня – поразило, как резко подтянулись девушки в его группе в этом компоненте. Судя по их рассказам, гипертрофия теперь не только «наше все», но и их тоже. Меня лично медаль Екатерины Носковой на чемпионате России по лыжным гонкам совершенно не удивила. Я видела, на что Катя способна в зале.

Не хочу быть неверно истолкованной: после ухода Йохауг с ее рельефом, которому любой культурист позавидовал бы, наш главный образец для подражания в количестве/качестве – та сама Ева Уревц. Посмотрите на досуге ее фото. Последний лыжный сезон у Евы был неудачным, но явно не из-за отсутствия взрывной силы или мощности отталкивания.

Итак, наши мышцы не для эстетического наслаждения через любование собой в зеркале. Хотя у меня на этот счет никаких комплексов нет. Наоборот, мне нравится именно такое мое тело и, что более важно, нравится моему любимому человеку. И все-таки мышцы необходимы в первую очередь для успехов на лыжне. Без них никаких побед в наши дни не добиться», – написала лыжница в колонке на «Матч ТВ».