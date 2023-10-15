Автор памятника лыжнику в Кунгуре: «Спортивные арт-объекты есть в планах. Хотел бы сделать футболиста, боксера, горнолыжника»

Автор памятника лыжнику в Кунгуре считает, что его работу оценят со временем.

Ранее на лыжной базе «Снежинка» в Кунгуре (Пермский край) установили скульптуру лыжника. Она вызвала неоднозначную реакцию местных жителей из-за своего внешнего вида.

– Если вас позовут куда-либо на серьезный проект?

– Жить в другой город точно не поеду. Что бы ни предложили. Приехать на фестиваль, соревнования или на встречу Гильдии кузнецов – с радостью. А так – зачем? Мне вот вчера написал тип с Питера. «Давай сделаем фигуру-жонглера меня – и будем продавать». Но мне надо захотеть самому. Не всегда решают финансы. А кто ты такой, чтобы мне захотелось делать тебя? Без вдохновения ничего не выйдет.

Я вот планирую открыть парк кованых скульптур. Примерно как на Донбассе. Только хочу не на бюджетной земле, а на частной территории. Сделать каких-то огромных животных, можно попробовать что-то в стиле фэнтези. Составить описание, историю.

Спортивные арт-объекты тоже есть в планах. Хотел бы сделать футболиста, боксера, горнолыжника. Лишь бы жизни хватило! Но, думаю, еще поиграем, – рассказал кузнец Антон Киряков.

«В Париже тоже не сразу приняли Эйфелеву башню». Мы поговорили с автором нашумевшего памятника лыжнику