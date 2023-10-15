Автор памятника лыжнику в Кунгуре: «Спортивные арт-объекты есть в планах. Хотел бы сделать футболиста, боксера, горнолыжника»

Теги лыжные гонки горные лыжи бокс Лыжи

Автор памятника лыжнику в Кунгуре считает, что его работу оценят со временем.

Ранее на лыжной базе «Снежинка» в Кунгуре (Пермский край) установили скульптуру лыжника. Она вызвала неоднозначную реакцию местных жителей из-за своего внешнего вида.

– Если вас позовут куда-либо на серьезный проект?

– Жить в другой город точно не поеду. Что бы ни предложили. Приехать на фестиваль, соревнования или на встречу Гильдии кузнецов – с радостью. А так – зачем? Мне вот вчера написал тип с Питера. «Давай сделаем фигуру-жонглера меня – и будем продавать». Но мне надо захотеть самому. Не всегда решают финансы. А кто ты такой, чтобы мне захотелось делать тебя? Без вдохновения ничего не выйдет.

Я вот планирую открыть парк кованых скульптур. Примерно как на Донбассе. Только хочу не на бюджетной земле, а на частной территории. Сделать каких-то огромных животных, можно попробовать что-то в стиле фэнтези. Составить описание, историю.

Спортивные арт-объекты тоже есть в планах. Хотел бы сделать футболиста, боксера, горнолыжника. Лишь бы жизни хватило! Но, думаю, еще поиграем, – рассказал кузнец Антон Киряков.

«В Париже тоже не сразу приняли Эйфелеву башню». Мы поговорили с автором нашумевшего памятника лыжнику

6 комментариев

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Назар Игорь
Пока он их не сделал, но их уже жалко.
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Vlad Hamzja
Ответ Ночная Фурия
Идешь, а вдоль дороги памятники с косами... стоят....
Ему вагнеровцев с кувалдами ваять а не спортсменов 😂
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Ночная Фурия
Идешь, а вдоль дороги памятники с косами... стоят....
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sergey2022
Пока не поздно, надо человека лечить((
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Саша Пушкин
Ответ sergey2022
Пока не поздно, надо человека лечить((
Пока ему заказов не накидали.
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